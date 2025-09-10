Ông Sebastien Lecornu trở thành thủ tướng mới của nước Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/9 đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu làm thủ tướng mới của nước này, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng trầm trọng ở nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu.

Ông Sebastien Lecornu tới cuộc họp nội các tại Paris. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thông báo của Điện Elysee cho biết Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu “tham vấn ý kiến các lực lượng chính trị đại diện trong Quốc hội nhằm thông qua ngân sách quốc gia và biến các thỏa thuận này thành yếu tố thiết yếu cho các quyết định trong những tháng tới”.

Thông thường, tại Pháp, một thủ tướng mới sẽ thành lập chính phủ mới trước khi đàm phán về ngân sách tại Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu phải tham vấn tất cả các chính đảng trong Quốc hội trước để tìm cách thống nhất về ngân sách trước khi tập hợp nhân sự cho nội các mới.

Ông Lecornu, 39 tuổi, là thủ tướng thứ 5 của Pháp chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm trở lại đây, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Francois Bayrou bị bãi nhiệm trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội liên quan đến nỗ lực cắt giảm chi tiêu công. Trước đó, cùng ngày, ông Bayrou, người tại vị trên cương vị Thủ tướng Pháp được 9 tháng, đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Macron.

Bên cạnh biến động chính trị, nước Pháp cũng đang phải đối mặt với những căng thẳng xã hội lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp thông báo sẽ triển khai khoảng 80.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc trong ngày 10/9 để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo lực trong khuôn khổ hành động mà phong trào xã hội có tên “Bloquons tout” (Làm tê liệt tất cả) đang kêu gọi. Trong khi đó, các nghiệp đoàn đã kêu gọi người lao động tham gia đình công vào ngày 18/9.

Phát biểu trên kênh truyền hình France 2, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau khẳng định “không một hành vi bạo lực, phong tỏa hay hành động tẩy chay nào sẽ được dung thứ”. Theo đó, lực lượng an ninh sẽ “hộ tống các đoàn tuần hành ôn hòa” vì quyền biểu tình được Hiến pháp công nhận song sẽ “không khoan nhượng trước bất kỳ hành vi bạo lực hay vượt giới hạn nào”. Lực lượng an ninh cũng được chỉ thị hành động “cứng rắn” và “bắt giữ tối đa” khi có dấu hiệu phạm pháp.

