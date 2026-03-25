Phải gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà

Ngày 25/3, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền các xã có dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và đoàn công tác nghe lãnh đạo UBND xã Thung Nai báo cáo tình hình tiến độ dự án trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, các dự án hiện đang được các nhà thầu tập trung thi công theo kế hoạch. Tiến độ cơ bản bám sát yêu cầu tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, một số công trình đạt gần 100% khối lượng. Tuy nhiên, vẫn còn 3 dự án gặp nhiều khó khăn, trong đó “nút thắt” lớn nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý là dự án đường liên xã từ xóm Thung, xã Mường Hoa đi xóm Dài, xã Thung Nai.

Đến nay, mới bàn giao được 2,3/6,428km cho đơn vị thi công; còn lại 4,128km chưa được phê duyệt phương án bồi thường. Tổng diện tích chưa được phê duyệt lên tới 9,8/13,13ha, chiếm khoảng 75% diện tích cần thu hồi. Nhiều đoạn tuyến chưa thể triển khai do người dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, dự án đã được gia hạn đến hết năm 2026, nếu không sớm tháo gỡ vướng mắc sẽ khó hoàn thành đúng tiến độ.

Đại diện Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo với đoàn công tác về tiến độ thi công dự án đường trục Phú Cường (xã Mường Bi) - Gò Lào (xã Tân Mai).

Tại dự án nâng cấp đường Vầy Nưa - Tiền Phong khối lượng thi công mới đạt khoảng 33,7%. Dù đã bàn giao toàn bộ mặt bằng nhưng trên địa phận xã Đà Bắc vẫn còn khoảng 20 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, xã Tiền Phong còn 17 hộ chưa hoàn tất thủ tục. Nhiều vị trí chưa GPMB nằm xen kẹp gây khó khăn thi công. Một số trường hợp cụ thể chưa hợp tác dù đã được vận động nhiều lần. Bên cạnh đó, nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc theo cam kết, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với dự án đường trục Phú Cường (xã Mường Bi) - Gò Lào (xã Tân Mai), khối lượng thực hiện mới chỉ đạt khoảng 30%. Dự án gặp nhiều vướng mắc do quá trình sắp xếp bộ máy, thay đổi chủ đầu tư, thiếu nhân lực chuyên môn tại cơ sở. Công tác xác minh nguồn gốc đất gặp khó khi nhiều hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương. Ngoài ra, việc chậm di dời hạ tầng viễn thông, chưa gia hạn mỏ đất đắp và giá vật liệu, giá xăng dầu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Đoàn công tác nghe đại diện chủ đầu tư dự án đường Vầy Nưa - Tiền Phong báo cáo tình hình thực hiện dự án.

Một số dự án khác như tuyến đường xóm Nà Bó - xóm Cải (xã Tân Mai), đường 433 đi xóm Đầm Phế và nâng cấp đường Nánh Nghê (xã Đức Nhàn) đã cơ bản hoàn thành từ 98-100% khối lượng, đang trong giai đoạn hoàn thiện, khắc phục các hạng mục phụ trợ và lập hồ sơ bàn giao. Tuy nhiên, vẫn phát sinh một số khó khăn như sạt lở do mưa bão, thiếu vốn bố trí năm 2026 hoặc chưa hoàn tất thủ tục bồi thường bổ sung.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá, các dự án đã được triển khai đúng kế hoạch tại những vị trí có mặt bằng, nhiều hạng mục được thi công đồng thời, góp phần thúc đẩy tiến độ chung. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ, đặc biệt tại các dự án còn vướng mắc về GPMB.

Quá trình kiểm tra thực tế tại dự án đường Vầy Nưa - Tiền Phong, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu Ban quản lý dự án xây dựng khu vực Hòa Bình phối hợp với UBND xã Tiền Phong đôn đốc nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Để bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận.

Các sở, ngành liên quan cần sớm tham mưu xác định giá đất cụ thể, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Đối với các dự án đã có mặt bằng, các đơn vị phải tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Đối với những kiến nghị liên quan đến nguồn vốn tái định cư và chi trả bồi thường, UBND tỉnh sẽ xem xét, bố trí phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các dự án.

Mạnh Hùng