Phản đối việc phá dỡ cơ sở Liên hợp quốc ở Đông Jerusalem

Liên hợp quốc ngày 20/1, lên án mạnh mẽ việc Israel phá dỡ khu phức hợp là trụ sở của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) ở Đông Jerusalem.

Giới chức Israel phá dỡ một tòa nhà nằm trong khuôn viên của Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) tại Đông Jerusalem, ngày 20/1/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Reuters dẫn lời người phát ngôn UNRWA cho biết, sáng 20/1, lực lượng Israel tiến vào khu phức hợp, buộc các nhân viên bảo vệ rời đi, sau đó đưa máy ủi vào phá dỡ các tòa nhà. Theo UNRWA, cơ sở này được sử dụng để lưu giữ hàng viện trợ cho khu Bờ Tây và Dải Gaza. UNRWA cho biết đây là hành động mới nhất mà Israel nhằm vào UNRWA.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết, UNRWA đã ngừng hoạt động tại khu phức hợp nêu trên và không còn bất kỳ nhân viên Liên hợp quốc nào tại đây. Khu phức hợp này không còn được hưởng bất kỳ quyền miễn trừ nào và việc Israel chiếm giữ địa điểm này được thực hiện theo luật pháp Israel và quốc tế. Hồi tháng 10/2024, Quốc hội Israel thông qua một đạo luật cấm UNRWA hoạt động tại Israel và cấm các quan chức Israel liên lạc.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án việc Israel phá dỡ cơ sở của UNRWA, khẳng định khu phức hợp này vẫn là cơ sở của Liên hợp quốc và không thể bị can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Guterres kêu gọi Israel ngừng ngay việc phá dỡ và khôi phục khu phức hợp. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk bày tỏ phản đối, trong khi lãnh đạo UNRWA Philippe Lazzarini lên án việc Israel phá dỡ cơ sở của Liên hợp quốc là vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổ chức Giải phóng Palestine và Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Palestine gọi đây là “vụ tấn công nghiêm trọng” vào cơ quan Liên hợp quốc. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng ra tuyên bố phản đối, đồng thời khẳng định ủng hộ UNRWA trong sứ mệnh nhân đạo hỗ trợ người Palestine.

