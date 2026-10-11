Phát động Giải chạy vì cộng đồng UpRace 2026 - Hành trình kết nối và sẻ chia trên Đất Tổ

Sáng 11/10, tại Quảng trường Hòa Bình (phường Hòa Bình), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức phát động Giải chạy vì cộng đồng UpRace 2026 với chủ đề “Hành trình kết nối và sẻ chia trên Đất Tổ”.

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị tài trợ cùng gần 400 vận động viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh Trường THPT Công nghiệp và thành viên các câu lạc bộ chạy bộ cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lễ phát động.

Giải chạy UpRace 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng và huy động nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bùi Văn Huấn - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Huấn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức lễ phát động nhấn mạnh: UpRace 2026 không chỉ là một giải chạy thể thao mà còn là hành trình của lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình yêu thương giữa con người với con người. Mỗi bước chạy giúp nâng cao sức khỏe, mang theo niềm hy vọng, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Với thông điệp “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”, ông Bùi Văn Huấn kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, câu lạc bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng giải chạy; vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia. Qua đó, biến mỗi bước chạy thành hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái của con người Đất Tổ đến mọi miền Tổ quốc.

UpRace 2026 là sự kiện chạy bộ cộng đồng miễn phí, được tổ chức trên nền tảng ứng dụng UpRace. Người tham gia có thể chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm và cự ly chạy phù hợp. Thành tích được ghi nhận thông qua ứng dụng UpRace hoặc thiết bị thể thao liên kết với ứng dụng.

Đại biểu, vận động viên và đông đảo Nhân dân tham gia chạy hưởng ứng.

Điểm nổi bật của giải chạy là thành tích của các vận động viên được quy đổi thành nguồn kinh phí đóng góp cho hoạt động thiện nguyện.

Mỗi ki-lô-mét chạy hợp lệ sẽ góp phần gây quỹ hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Nguồn lực huy động được hướng tới hỗ trợ sinh kế, đồ dùng sinh hoạt, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Giải chạy diễn ra từ 0 giờ ngày 10/10 đến 23 giờ 59 phút ngày 1/11/2026. Để tham gia, vận động viên tải ứng dụng UpRace, đăng ký tài khoản, lựa chọn Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam là tổ chức xã hội gây quỹ và tham gia đội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ (VASPD - Phú Thọ).

Theo điều lệ, mỗi hoạt động chạy hợp lệ phải đạt cự ly tối thiểu 1 km, có dữ liệu định vị GPS và đáp ứng các tiêu chí về tốc độ, số bước chạy.

Ban tổ chức áp dụng hệ số nhân thành tích đối với một số khung giờ và ngày chạy theo quy định, nhằm khuyến khích các vận động viên tích cực tham gia.

Giải có các mốc chứng nhận hoàn thành điện tử 60 km, 150 km và 300 km, cùng các hình thức khen thưởng dành cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại lễ phát động, các đại biểu và vận động viên được giới thiệu mục đích, ý nghĩa, thể lệ giải chạy; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng UpRace và tham gia hoạt động chạy hưởng ứng.

Với tinh thần “Chạy vì sức khỏe - Chạy vì cộng đồng”, Giải chạy UpRace 2026 không chỉ khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao mà còn góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái. Mỗi bước chạy là một hành động sẻ chia, chung tay tiếp thêm động lực để người khuyết tật, trẻ mồ côi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hồng Duyên