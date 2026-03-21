Phát huy sức trẻ khởi nghiệp trong thời kỳ mới

Song hành với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai đồng bộ, có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng khơi dậy khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ Đất Tổ hôm nay. Thông qua các chương trình đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã mạnh dạn đưa ý tưởng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, hình thành những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh của Hoàng Thị Thùy Linh - Phó TGĐ Công ty cổ phần thực phẩm DBFOOD đang tạo sức lan tỏa lớn trong giới trẻ.

Biến ý tưởng thành hiện thực

Thực tế tại nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, không ít ĐVTN đã mạnh dạn lựa chọn con đường khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Từ những ý tưởng ban đầu, bằng sự kiên trì, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, họ đã xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo dấu ấn tích cực trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế.

Một trong những điển hình tiêu biểu là anh Phạm Văn Hưng (sinh năm 1994), ở xã Hiền Quan. Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học, anh Hưng quyết định về quê khởi nghiệp bằng mô hình sản xuất phôi nấm giống. Năm 2016, với số vốn ban đầu 70 triệu đồng vay từ nguồn vốn hỗ trợ thanh niên của Trung ương Đoàn, anh đầu tư xây dựng nhà xưởng trên diện tích 400m2 để sản xuất phôi nấm sò, nấm linh chi, nấm hoàng đế... Những ngày đầu khởi nghiệp, nhiều mẻ phôi bị hỏng, thị trường tiêu thụ chưa ổn định, song bằng sự kiên trì nghiên cứu kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm sản xuất, mô hình của anh Hưng dần đi vào ổn định, quy mô mở rộng hơn 1.000m2, mỗi năm cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng, tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương. Không dừng lại ở đó, năm 2020 anh Hưng tiếp tục nghiên cứu, nuôi trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo bằng công nghệ hiện đại, năm 2022 anh thành lập Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Bio Gold với 7 thành viên. Đến nay, anh đã sở hữu 2 sản phẩm OCOP 3 sao, trong đó nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa là sản phẩm chủ lực được người tiêu dùng ưa chuộng. Năm 2025, trừ chi phí, cơ sở sản xuất của anh mang về lợi nhuận 300 triệu đồng.

ĐVTN Phạm Văn Hưng ở xã Hiền Quan khởi nghiệp thành công với sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo, giải quyết việc làm cho gần 10 lao động địa phương.

Với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 2000), ở xã Tam Dương Bắc đã lựa chọn con đường phát triển cây trà hoa vàng - loại dược liệu quý có giá trị kinh tế cao. Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh quyết định trở về địa phương đầu tư phát triển vùng trồng trà hoa vàng theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường. Những năm đầu, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa có thương hiệu. Tuy nhiên, bằng chiến lược đầu tư bài bản từ khâu lựa chọn giống, quy trình chăm sóc đến bao bì sản phẩm, mô hình của anh dần khẳng định vị thế trên thị trường. Đến nay, sản phẩm trà hoa vàng của anh Dương đã được công nhận OCOP 4 sao của tỉnh, mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp địa phương.

Một mô hình khác cũng đang phát huy hiệu quả là trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng của đoàn viên Nguyễn Hải Điệp (sinh năm 1990) ở khu 22, xã Vạn Xuân. Trước đây gia đình anh Điệp nuôi lợn nhưng gặp nhiều rủi ro do dịch bệnh và biến động giá cả. Nhận thấy tiềm năng của thị trường trứng gà sạch, anh quyết định chuyển đổi sang nuôi gà Ai Cập đẻ trứng với quy mô lớn. Trên diện tích 3ha, anh xây dựng 2 khu chuồng trại với tổng diện tích 1.200m2, nuôi khoảng 20.000 con gà đẻ, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 6 triệu quả trứng. Năm 2024, sản phẩm trứng gà của trang trại được công nhận OCOP 3 sao, mang lại thu nhập hơn 1,3 tỷ đồng/năm sau khi trừ chi phí, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động địa phương với mức lương 8 triệu đồng/người/tháng.

Trang trại chăn nuôi gà đẻ của anh Nguyễn Hải Điệp (bên trái) ở khu 22, xã Vạn Xuân trừ chi phí mỗi năm thu lãi khoảng 1,3 tỷ đồng.

Đây chỉ là 3 trong số nhiều mô hình kinh tế thanh niên khởi nghiệp thành công chứng minh cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ Đất Tổ. Từ những ý tưởng ban đầu, nhiều ĐVTN đã kiên trì tìm tòi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp

Phong trào thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh những năm qua có sự phát triển mạnh mẽ không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân mỗi ĐVTN, mà còn từ sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Đoàn và chính quyền các cấp. Điển hình như xã Tam Nông, sau sáp nhập các đơn vị hành chính, tổ chức Đoàn xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, định hướng thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Hiện nay, Đoàn Thanh niên xã có 50 cơ sở Đoàn trực thuộc với 3.403 đoàn viên, tạo thành lực lượng trẻ đông đảo, giàu nhiệt huyết tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để hỗ trợ ĐVTN, Đoàn xã đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động như: Tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, tập huấn kỹ năng quản trị kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm... Đồng thời khuyến khích thanh niên mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế mới, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Tam Nông cho biết: “Từ phong trào thanh niên khởi nghiệp đã tạo chuyển biến tích cực trong tư duy lập thân, lập nghiệp của ĐVTN. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên về vốn, kiến thức và kết nối thị trường để các ý tưởng khởi nghiệp có điều kiện phát triển bền vững”.

Theo đánh giá của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Các hoạt động tuyên truyền về khởi nghiệp được triển khai đa dạng trên các kênh truyền thông, công tác bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho cán bộ đoàn và ĐVTN triển khai đồng bộ ở các cấp. Toàn tỉnh đã tổ chức 35 cuộc thi “Ý tưởng thanh niên khởi nghiệp”, 455 hoạt động tập huấn trang bị khởi nghiệp; phối hợp tổ chức 315 lớp đào tạo nghề thu hút 95.000 lượt ĐVTN tham gia. Các cấp bộ Đoàn tập trung duy trì và phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ; mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển cả số lượng và chất lượng. Các mô hình Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác “Thanh niên làm kinh tế”, “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế” đã phát huy hiệu quả.

Hàng trăm dự án, mô hình sản xuất kinh doanh do thanh niên làm chủ được hình thành, trong đó nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Tổ chức Đoàn các cấp đã tích cực triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức quản trị, kết nối thị trường... tạo môi trường thuận lợi để thanh niên hiện thực hóa khát vọng lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương Đất Tổ. Đồng thời triển khai hiệu quả nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho ĐVTN vay phát triển kinh tế. Đến hết tháng 10/2025, tổng nguồn vốn dư nợ do tổ chức Đoàn quản lý đạt hơn 3.635 tỷ đồng với 58.044 hộ vay. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ của phong trào thanh niên khởi nghiệp, góp phần khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Có thể khẳng định, phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đang từng bước lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, làm giàu chính đáng trong thế hệ trẻ. Những mô hình kinh tế thành công của ĐVTN không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo động lực để nhiều bạn trẻ mạnh dạn khởi nghiệp. Với sự đồng hành của tổ chức Đoàn và các cấp chính quyền, phong trào khởi nghiệp của thanh niên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hồng Nhung