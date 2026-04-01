Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị công tác nhân sự

Theo Chủ tịch Quốc hội, một nội dung đặc biệt quan trọng tại phiên họp này là cho ý kiến về việc chuẩn bị công tác tổ chức nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 1/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tiến hành Phiên họp thứ 56.

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dự án luật có tác động rộng rãi, liên quan trực tiếp đến người lao động và hệ thống an sinh xã hội; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đánh giá kỹ, đầy đủ tác động, đảm bảo tính khả thi, tính ổn định và lâu dài của chính sách.

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 như: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Nhấn mạnh đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là quyết sách định hướng phát triển đất nước trong 5 năm tới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ các nội dung này đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 vừa qua; Quốc hội xem xét, quyết định thể chế hóa thành các nghị quyết.

Đối với những nội dung này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thật sâu, thật kỹ, nhất là các mục tiêu, cân đối lớn, các chỉ tiêu quan trọng, nhằm đảm bảo các kế hoạch này thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng, thật sự khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải, hình thức.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các báo cáo thường niên của Chính phủ liên quan tới tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị nội dung này phải được chuẩn bị thật chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo đúng quy trình, quy định theo định hướng của Đảng, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần cuối cùng về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, từ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đến các chế độ chính sách liên quan; cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; dự kiến chương trình giám sát năm 2027 trình Quốc hội.

Ngoài ra, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến quyết định đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền; xem xét, quyết định tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai ngay Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam.

“Đây là nhiệm vụ rất lớn, lần đầu tiên triển khai nhưng bắt buộc phải làm ngay và phải làm cho bài bản. Tôi đề nghị cần xác định rõ, mục tiêu của việc rà soát không chỉ để phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo mà còn nhằm kiến tạo một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, minh bạch, dễ tiếp cận, tạo không gian phát triển mới cho đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phiên họp diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, tuy nhiên khối lượng công việc lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các báo cáo cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, xác định rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm của từng cơ quan; đồng thời, cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác chuẩn bị tài liệu trình Quốc hội, nhất là trong cái bối cảnh chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, với yêu cầu ngày càng cao về tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội.

Nguồn TTXVN