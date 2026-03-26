Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh chúc mừng Tỉnh Đoàn nhân dịp 26/3

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng 26/3, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tới thăm, tặng hoa chúc mừng Tỉnh Đoàn Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng Thường trực Tỉnh Đoàn Phú Thọ.

Đồng chí Bùi Thị Minh gửi lời chúc mừng đến các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn cùng đội ngũ cán bộ và đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Đồng chí khẳng định: Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, tỉnh đang thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó thanh niên có vai trò quan trọng.

Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong chuyển đổi số. Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tập hợp thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực số, tư duy đổi mới; làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Với truyền thống vẻ vang 95 năm, cùng niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đồng chí Bùi Thị Minh tin tưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Gia Thái - Ngọc Nguyên