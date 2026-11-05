Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại xã Lập Thạch

Chiều 5/11, Đảng ủy xã Lập Thạch tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã. Dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Nghiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lập Thạch; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lăng Văn Đính, Chi bộ thôn Hưng Thịnh, xã Lập Thạch.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lập Thạch Lê Quang Nghiệp trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Lập Thạch có 38 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, đảng viên Lăng Văn Đính, Chi bộ thôn Hưng Thịnh được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 17 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Phó Bí Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tích cực vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Lập Thạch tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi Đảng. Đặc biệt, thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần cho gia đình và cộng đồng dân cư.

Thúy Hường