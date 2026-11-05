“Vết nhơ” giữa trung tâm châu Âu

Giữa lòng châu Âu văn minh, hình ảnh một nhóm người lăm lăm điện thoại, căng lá cờ ba sọc – biểu tượng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã bị lịch sử phán xét và chôn vùi - đã gây phản cảm, khơi lên những tranh cãi không đáng có. Đằng sau hình ảnh ấy là sự xuất hiện là những đối tượng đang bị truy nã là Đặng Thị Huệ và Lê Trung Khoa, hiện lẩn trốn ở hải ngoại, thường xuyên tung hứng, rêu rao những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá đất nước, thậm chí kêu gọi sự can thiệp, trợ giúp từ nước ngoài để lật đổ chính quyền. Hình ảnh phản cảm được Thoibao.de đăng tải những ngày qua là một vết nhơ khó gột rửa cho những kẻ phản quốc, rắp tâm “cõng rắn cắn gà nhà”, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, làm tổn thương tình cảm của hàng triệu người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự chủ.

“Cõng rắn cắn gà nhà”

Dù tuyên bố tổ chức biểu tình phản đối chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam, nhưng những hình ảnh được một số trang mạng ở hải ngoại đăng tải cho thấy chỉ một số ít người tham gia và cố tình trương ra lá cờ ba sọc, liên tục chụp ảnh, ghi hình để tâng công với các thế lực nuôi dưỡng, chống lưng.

Trong đoạn video phỏng vấn do Thoibao.de đăng tải, người phụ nữ tự xưng Huệ Như liên tục đưa ra những phát ngôn nhân danh người dân Việt Nam, nhất là những người được gọi là “dân oan”, để công kích chính quyền.

Người này còn rêu rao mình bị truy đuổi, đe dọa, đồng thời kêu gọi người dân trong nước đứng lên lật đổ chính quyền với sự trợ giúp của các quốc gia bên ngoài.

Đáng chú ý, Thoibao.de lại dành cho Huệ Như những mỹ từ như “Nhà đấu tranh Huệ Như lên tiếng đanh thép cho quyền căn bản của Nhân dân Việt Nam” hay “Nữ tướng đánh BOT bẩn” để giới thiệu nhân vật.

Cách định danh này dễ tạo ra hình ảnh một nhà hoạt động vì cộng đồng trong khi những phát ngôn và thông tin liên quan đến nhân vật cần được nhìn nhận trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ và quy định pháp luật.

Theo thông tin được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố, Đặng Thị Huệ từng bị kết án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”, đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/1/2023.

Ngựa quen đường cũ, ra tù, thị như ngấm phải ‘bả dân chủ”, ngày càng ảo tưởng, lấn sâu vào các hành vi phản quốc, hại dân.

Ngày 22/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự; ngày 28/10/2025, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Đến tháng 3/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành cáo trạng truy tố bị can về tội danh này.

Cần khẳng định rằng quyền phản biện, bày tỏ chính kiến, kiến nghị và khiếu nại là những quyền cần được tôn trọng. Những vấn đề liên quan đến đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo hay thực thi chính sách cần được lắng nghe, xem xét và giải quyết thấu đáo.

Tuy nhiên, phản biện phải dựa trên sự thật, chứng cứ và tinh thần xây dựng; không thể lấy những vụ việc riêng lẻ làm cái cớ để xuyên tạc, kích động đối đầu hoặc kêu gọi lật đổ chính quyền.

Đối tượng Đặng Thị Huệ trong video trả lời phỏng vấn của Lê Trung Khoa với nội dung xuyên tạc, kích động chống phá đất nước.

Nếu cho rằng mình bị xử lý oan sai, Đặng Thị Huệ và Lê Trung Khoa có thể sử dụng những cơ chế pháp lý phù hợp, thực hiện quyền bào chữa và đưa ra chứng cứ theo quy định. Việc né tránh quá trình tố tụng nhưng đồng thời đưa ra tuyên bố mang tính đại diện cho công lý thì không ai có thể chấp nhận được.

Càng khó chấp nhận hơn khi những lời kêu gọi được đưa ra không dừng ở việc phản đối một chính sách hay yêu cầu giải quyết một vụ việc cụ thể, mà hướng tới việc huy động sự trợ giúp từ nước ngoài để lật đổ chính quyền.

Sức mạnh từ vị thế, uy tín quốc tế

Lịch sử Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược, với biết bao mất mát, hy sinh để giành và bảo vệ độc lập dân tộc. Bởi vậy, độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết luôn là những giá trị thiêng liêng đối với người Việt Nam.

Người yêu nước chân chính có thể bất đồng, phê phán những hạn chế và đấu tranh để sửa chữa những điều chưa tốt. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cổ súy sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đất nước.

Thực tiễn phát triển của Việt Nam cũng cho thấy nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Quy mô kinh tế, tiềm lực quốc gia và đời sống người dân từng bước được cải thiện. Những kết quả trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội là những thành tựu có thể kiểm chứng.

Tất nhiên, Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục; vẫn có những vụ việc khiếu kiện kéo dài và sai phạm trong quản lý cần được xử lý nghiêm. Nhìn nhận những tồn tại để sửa chữa là cần thiết, nhưng cố tình thổi phồng, xuyên tạc hoặc phủ nhận mọi thành quả lại là một cách tiếp cận thiếu khách quan.

Đặc biệt, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định thông qua đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ từ ngày 19 đến 24/10/2026 là một hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Trong khuôn khổ chuyến thăm, quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, logistics.

Những hoạt động hợp tác này thể hiện sự tin cậy, tôn trọng và mong muốn phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Trong khi lãnh đạo hai nước thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung, một số cá nhân lạilợi dụng không gian công cộng tại nước sở tại để phát đi những thông điệp đối đầu, kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài. Sự tương phản ấy khiến những tuyên bố nhân danh người dân Việt Nam càng cần được xem xét một cách thận trọng.

Cũng cần khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc. Hàng triệu người Việt xa quê vẫn gìn giữ tiếng nói, phong tục, truyền thống và đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Họ có thể có những quan điểm khác nhau về chính sách, cách thức điều hành hay các vấn đề xã hội, nhưng đều có quyền góp ý, phản biện và tham gia xây dựng đất nước bằng nhiều hình thức chính đáng.

Bởi vậy, không thể lấy tiếng nói của một vài cá nhân để đánh đồng với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, càng không thể tùy tiện nhận mình đại diện cho toàn thể Nhân dân Việt Nam. Sự khác biệt về quan điểm không nên trở thành lý do để chia rẽ tình cảm đồng bào hay lợi dụng những bức xúc xã hội phục vụ mục đích đối đầu, chia rẽ.

Mang danh yêu nước nhưng những kẻ chống đối ở hải ngoại lại mang cờ ba sọc - lá cờ của ngụy quân, ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa, chế độ ôm chân ngoại bang giày xéo đất nước, khủng bố đồng bào.

Giữa trung tâm châu Âu, nơi những giá trị về hòa bình, chủ quyền và quyền con người được đề cao, những lời kêu gọi can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Việt Nam bộc lộ sự mâu thuẫn với chính những giá trị mà người phát ngôn viện dẫn.

Đất nước Việt Nam có thể tiếp nhận những ý kiến phản biện chân thành, thẳng thắn, kể cả những ý kiến trái chiều gay gắt. Nhưng không ai có quyền nhân danh Nhân dân để xuyên tạc sự thật, kích động chống phá và phủ nhận lợi ích quốc gia, dân tộc.

Những tiếng nói lạc lõng ấy dù vang lên ở đâu cũng không thể làm lu mờ ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển của Việt Nam. Và một khi đã lựa chọn quay lưng với lợi ích dân tộc, vết nhơ ấy sẽ không dễ gì gột rửa. Sớm muộn gì những kẻ vi phạm pháp luật, phản quốc, hại dân cũng sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng.

Trung Tín