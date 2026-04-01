Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Sáng 1/4, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Thế Mậu, đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ phường Vân Phú. Cùng tham gia có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy phường Vân Phú.

Đảng viên Hà Thế Mậu, sinh năm 1927, được kết nạp vào Đảng năm 1948. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã tham gia và đảm nhiệm nhiều cương vị công tác trong quân đội và tại địa phương, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những cống hiến đó, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Việc trao Huy hiệu Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của đồng chí Hà Thế Mậu. Được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình đảng viên mà còn là niềm tự hào của chi bộ khu 4B, Đảng bộ phường Vân Phú và Đảng bộ tỉnh. Đồng chí là tấm gương để thế hệ đảng viên trẻ và quần chúng nhân dân noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo tốt hơn nữa đời sống các đảng viên lão thành. Đồng thời mong muốn gia đình, chi bộ thường xuyên quan tâm, chăm sóc để đồng chí Hà Thế Mậu mạnh khỏe tiếp tục là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho con cháu và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Thanh Hằng - Trần Tuấn