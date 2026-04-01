Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

Sáng 1/4, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Thế Mậu, đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ phường Vân Phú. Cùng tham gia có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy phường Vân Phú.

Đảng viên Hà Thế Mậu, sinh năm 1927, được kết nạp vào Đảng năm 1948. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã tham gia và đảm nhiệm nhiều cương vị công tác trong quân đội và tại địa phương, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những cống hiến đó, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hà Thế Mậu.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Việc trao Huy hiệu Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của đồng chí Hà Thế Mậu. Được nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình đảng viên mà còn là niềm tự hào của chi bộ khu 4B, Đảng bộ phường Vân Phú và Đảng bộ tỉnh. Đồng chí là tấm gương để thế hệ đảng viên trẻ và quần chúng nhân dân noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo tốt hơn nữa đời sống các đảng viên lão thành. Đồng thời mong muốn gia đình, chi bộ thường xuyên quan tâm, chăm sóc để đồng chí Hà Thế Mậu mạnh khỏe tiếp tục là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho con cháu và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Thanh Hằng - Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bí thư Ban tổ chức tỉnh ủy xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Văn phòng tỉnh ủy Đảng bộ công tác xây dựng Đảng phường Giải phóng dân tộc Lãnh đạo Cống hiến
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chuyển động ở Vân Bán

Chuyển động ở Vân Bán
2026-04-04 07:02:00

baophutho.vn Những ngày đầu tháng Tư, trở lại Vân Bán, nắng sớm trải dài trên những cánh đồng lúa xanh mướt bát ngát. Trên các tuyến đường liên thôn bê tông...

Nâng “chất” trong sinh hoạt chi bộ

Nâng “chất” trong sinh hoạt chi bộ
2026-04-03 07:26:00

baophutho.vn Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố then chốt, quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở...

Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên
2026-04-03 07:11:00

baophutho.vn Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ mang tính chiến lược, sống còn của toàn Đảng, toàn...

Mường Bi xây dựng Đảng vững mạnh

Mường Bi xây dựng Đảng vững mạnh
2026-03-31 17:10:00

baophutho.vn Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Mường Bi có tổng số 45 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.301 đảng viên. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, Đảng bộ...

Hướng đi chắc chắn ở Tân Mai

Hướng đi chắc chắn ở Tân Mai
2026-03-31 16:02:00

baophutho.vn Sau Đại hội Đảng bộ xã, điều người dân chờ đợi không chỉ là những mục tiêu được đặt ra trong nghị quyết, mà là những thay đổi cụ thể trong đời...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long