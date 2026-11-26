Phổ biến pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 26/11, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 600 đại biểu phụ trách công tác nhân sự tại các doanh nghiệp được phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định số 393/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, cập nhật đầy đủ quy định pháp luật về lao động nước ngoài; rà soát tình hình sử dụng lao động, hồ sơ, giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thời hạn làm việc và các điều kiện liên quan.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện triển khai quy định mới tại Nghị định số 393/2026/NĐ-CP, bảo đảm quá trình chuyển tiếp, áp dụng quy định không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí cũng đề nghị doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận phụ trách nhân sự trong quản lý lao động; kịp thời thông tin, báo cáo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong chấp hành các quy định pháp luật, nhất là về quản lý lao động nước ngoài. Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các khu công nghiệp.

Hiện nay, các Khu công nghiệp trong tỉnh tạo việc làm cho hơn 241.700 lao động, trong đó có 6.454 lao động nước ngoài. Từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã giải quyết 3.053 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài, gồm: 1.852 hồ sơ cấp mới giấy phép lao động, 265 hồ sơ cấp lại, 796 hồ sơ gia hạn và 140 hồ sơ cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Thúy Hường