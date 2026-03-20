Phổ biến quy định mới về quản lý tài chính, tài sản trong các cơ quan Đảng

Sáng 20/3, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị phổ biến một số quy định mới về quản lý tài chính, tài sản tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Văn phòng Trung ương Đảng tới các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và các xã, phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, làm rõ nội dung Nghị định số 04/2026/NĐ-CP, ngày 28/1/2026 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị định số 52/2026/NĐ-CP, ngày 28/1/2026 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 3/2/2026 của Bộ Chính trị về chế độ Đảng phí.

Đồng thời, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Thông qua hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng đã kịp thời phổ biến, hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến công tác quản lý tài chính, tài sản tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác này từ Trung ương đến cơ sở.

Lê Hoàng