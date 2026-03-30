Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã Hiền Lương nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 30/3, HĐND xã Hiền Lương khóa III tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung quan trọng. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử xã Hiền Lương đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%; toàn xã đã bầu đủ 20 đại biểu HĐND xã, đảm bảo cơ cấu và số lượng theo quy định.

Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên thông tin tới các đại biểu kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, khẳng định thành công của cuộc bầu cử là tiền đề quan trọng để củng cố tổ chức bộ máy chính quyền các cấp.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, kỳ họp thứ Nhất có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã, làm cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong cả nhiệm kỳ.

Đồng chí tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, HĐND xã Hiền Lương khóa III sẽ phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; ban hành các nghị quyết sát thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND xã nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, các đại biểu đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu cũng đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND; Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND xã Hiền Lương đã thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2025; nghị quyết về quy định một số chế độ, chính sách đảm bảo điều kiện hoạt động của HĐND xã; nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND xã; chương trình giám sát của HĐND xã năm 2026.

Đăng Khoa