Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nghe báo cáo Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Chiều 23/3, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh, gắn với xây dựng sản phẩm OCOP và phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, Đề án được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới mục tiêu phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Trọng tâm của Đề án là phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp, gắn với chương trình OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Đề án tại hội nghị.

Để đạt được mục tiêu đề ra, dự thảo Đề án tập trung vào một số nhóm giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch sản xuất, sử dụng đất và phát triển du lịch; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp; phát triển các mô hình sản xuất theo chu trình tuần hoàn, đẩy mạnh quản lý và tái sử dụng hiệu quả phế phụ phẩm nông nghiệp; đồng thời tích hợp các giá trị kinh tế, văn hóa và du lịch vào các sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, Đề án cũng chú trọng thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo hướng hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện nội dung Đề án và các văn bản liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc sớm hoàn thiện và đưa Đề án vào triển khai trong thực tiễn sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường, đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Lê Minh