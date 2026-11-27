Phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân trẻ tuổi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 27/11, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trại giam Tân Lập.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại tỉnh Phú Thọ, các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trại giam Tân Lập.

Chương trình phối hợp số 06/CTPH-TWH-BCA ngày 3/11/2021 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ Công an tập trung vào công tác giáo dục, cảm hóa, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên; đồng thời hỗ trợ những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Các hoạt động phối hợp chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy nghề và tạo điều kiện để phạm nhân có cơ hội ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trại giam Tân Lập.

Tại Trại giam Tân Lập trên địa bàn xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ, trong 5 năm triển khai chương trình, đơn vị đã tổ chức trên 200 lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho gần 7.000 phạm nhân; phối hợp cấp căn cước công dân cho gần 5.000 phạm nhân. Trại cũng đã tổ chức học tập chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc được tha tù; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các phạm nhân; duy trì các lớp học văn hóa xóa mù chữ...

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021 -2025; chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ Công an giai đoạn 2026-2030. Chương trình tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và dạy nghề cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên.

Đồng thời, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức xã hội để hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tự tin tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm tội.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trại giam Tân Lập.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị cụ thể hóa chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 phù hợp với thực tiễn; phân công rõ trách nhiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chú trọng công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để họ ổn định cuộc sống.

Qua đó, tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Lê Hoàng