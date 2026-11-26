Xử lý nghiêm vi phạm, giữ vững trật tự, an toàn giao thông

Trước yêu cầu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Trọng tâm là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đồng thời chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi chống đối người thi hành công vụ trên các tuyến giao thông.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tham gia điều tiết giao thông khu vực cổng trường học. Ảnh: Phòng CSGT cung cấp

Kiên quyết đấu tranh với hành vi chống đối, vi phạm pháp luật

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT không chỉ xử lý vi phạm hành chính mà còn kiên quyết đấu tranh với các hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ.

Điển hình, khoảng 15 giờ ngày 6/4/2026, tại Km35+700, quốc lộ 443, thuộc xã Quyết Thắng, Tổ công tác Trạm CSGT Tân Lạc phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 28B1-326.47 do Bùi Văn Hùng (sinh năm 2005), trú tại xã Lạc Sơn, điều khiển, chở theo hai người, cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Hùng quay đầu bỏ chạy. Sau khi bị đổ xe, đối tượng tiếp tục điều khiển phương tiện quay lại, tăng ga đâm vào Đại úy Vũ Huy Thành đang làm nhiệm vụ, khiến đồng chí bị thương, phải nhập viện điều trị.

Qua kiểm tra, Hùng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,755 mg/l khí thở. Ngày 7/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hùng về tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát giao thông kiểm tra thành, thùng xe. Ảnh: Phòng CSGT cung cấp

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra trọng tải xe. Ảnh: Phòng CSGT cung cấp

Trường hợp khác, ngày 2/10/2026, tại Km6+00, đường TL307, thuộc xã Lập Thạch, tổ tuần tra thuộc Đội 3, Phòng CSGT phát hiện Nguyễn Ngọc Dương (sinh năm 1968), trú tại xã Thái Hòa, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy khi điều khiển xe gắn máy. Qua xét nghiệm nhanh, người này dương tính với morphin. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 137 vụ với 160 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, có 39 vụ với 56 đối tượng liên quan đến ma túy; 12 vụ với 12 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ; 17 vụ với 23 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản và 69 vụ với 69 đối tượng gian lận thương mại. Kết quả này khẳng định vai trò của CSGT không chỉ trong bảo đảm TTATGT mà còn góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ngay trên các tuyến giao thông.

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm

Xác định tuần tra, kiểm soát là giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện trên các tuyến quốc lộ, địa bàn trọng điểm, khu vực đông dân cư và những nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Công tác kiểm tra, xử lý được duy trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 204.124 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt ước tính 478,221 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Chạy quá tốc độ 39.610 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 36.846 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 31.103 trường hợp; chuyển hướng không đúng quy định 26.001 trường hợp; tránh, vượt sai quy định 20.064 trường hợp; vi phạm ở lứa tuổi học sinh 16.675 trường hợp. Ngoài ra, phát hiện 12.260 trường hợp vi phạm liên quan đến xe khách, 8.039 trường hợp đi sai phần đường, làn đường, 7.587 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn và 216 trường hợp điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy.

Những con số trên cho thấy, vi phạm TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, nhiều hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn. Vì vậy, bên cạnh tuần tra, xử lý trực tiếp, lực lượng CSGT tiếp tục khai thác hệ thống camera giám sát, ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xác minh vi phạm; đồng thời khuyến khích người dân cung cấp thông tin, hình ảnh, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và tính răn đe.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập biên bản xử lý lái xe ô tô tải có hành vi tự ý lắp đặt và sử dụng đèn chiếu sáng hai bên thành xe, gây lóa mắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn và sự an toàn của người tham gia giao thông trên Quốc lộ 32C. Ảnh: Phòng CSGT cung cấp

Bảo đảm TTATGT không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự tự giác của mỗi người tham gia giao thông. Xử lý nghiêm vi phạm phải đi đôi với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên quyết ngăn chặn những hành vi coi thường tính mạng người khác và chống đối người thi hành công vụ. Đây là yêu cầu quan trọng để lập lại kỷ cương giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn trên địa bàn tỉnh.

Huy Thắng