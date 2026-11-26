Diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/11, Ban tổ chức diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững tỉnh tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thế Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, phái viên của Bộ Quốc phòng theo dõi các đơn vị của Quân khu 2.

Tham dự diễn tập có Đại tá Nguyễn Đức Cương - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong khung diễn tập của Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí trong khung diễn tập nghiên cứu, đánh giá kế hoạch tác chiến.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến; thực hành tác chiến; thực binh bắn đại hơi, quả nổ.

Ban CHQS phường Xuân Hòa thực hiện các nội dung trong khung diễn tập.

Diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững là hình thức huấn luyện tổng hợp quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai kế hoạch tác chiến phòng không bền vững.

Thông qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị có điều kiện thử nghiệm, kiểm chứng và hoàn thiện tư duy, lý luận tác chiến phòng không ở các cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Đồng thời, đánh giá tính khả thi của các phương án, kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lưu Trường