Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ thông báo truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm giữ 1 .782 xe mô tô, xe gắn máy , xe máy điện, xe đạp điện là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ theo quy định mà người vi phạm, chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện không đến giải quyết theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện nêu trên mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết (địa chỉ: số 3651, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0210.3956.700).
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết thì các tang vật, phương tiện trên sẽ bị tịch thu bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.
DANH SÁCH
Phương tiện quá thời hạn tạm giữ đơn vị khai thác trong mã QR
baophutho.vn Gạo ST21 (hay còn gọi là gạo Long Lài) là một trong những giống lúa đặc sản trứ danh của vùng đất Sóc Trăng. Không chỉ gây ấn tượng bởi hạt cơm...
baophutho.vn Một bệnh nhân người Nigeria đã được điều trị thành công tình trạng đau khớp gối kéo dài nhờ phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Hữu...
Bạn muốn nickname Free Fire của mình nổi bật hơn giữa hàng triệu game thủ? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể “lột xác” tên FF trở nên độc đáo, cá tính hơn bao giờ hết....
Sàn gỗ Đức nhập khẩu luôn thu hút người tiêu dùng Việt nhờ thiết kế sang trọng và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe (EN 13329). Tuy nhiên, trước đặc thù khí hậu nhiệt đới...
BST Rise Up Collection của Đồng phục Fast Uni được lấy cảm hứng từ tinh thần vươn lên - bứt phá và phát triển của doanh nghiệp hiện đại. Thiết kế không chỉ mang đến diện mạo...
Trong bối cảnh tiêu chuẩn an toàn PCCC ngày càng siết chặt, việc chọn đơn vị uy tín để lắp đặt và bảo trì hệ thống trở nên cần thiết. Không chỉ đáp ứng quy định, hệ thống PCCC...
Nền giáo dục Úc được đánh giá cao nhờ hệ thống chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chú trọng phát triển tư duy độc lập, khả năng ứng dụng và tính kết nối toàn cầu. Vậy nên, du...