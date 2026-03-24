Phú Thọ bứt phá về kinh tế trong quý I/2026

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, chuỗi cung ứng toàn cầu chưa hoàn toàn ổn định, nhưng kết quả đạt được về KT-XH những tháng đầu năm cho thấy năng lực điều hành linh hoạt, chủ động thích ứng và bứt phá mạnh mẽ của tỉnh. Kết quả nổi bật nhất trong quý I/2026 là việc tỉnh vươn lên đứng thứ 4 cả nước về tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu (XNK). Qua đó khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ kinh tế quốc gia. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty TNHH thấu kính R, KCN Bờ trái sông Đà.

Điều hành linh hoạt, tạo nền tảng bứt phá

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh được triển khai bài bản, gắn với thực tiễn phát triển và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng.

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.

Trên nền tảng chỉ đạo quyết liệt, kinh tế của tỉnh trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng GRDP ước đạt 10,7% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực chủ đạo với mức tăng khoảng 16%, đóng góp tới 7,5 điểm % vào tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ tăng 8,9%, duy trì đà phục hồi tích cực. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ mức tăng ổn định 2,8%.

Đáng chú ý, tổng kim ngạch XNK quý I/2026 ước đạt gần 35,9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 15,4 tỷ USD. Kết quả này đưa Phú Thọ vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước. Phản ánh rõ nét hiệu quả của chiến lược thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và mở rộng thị trường quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, lấy công nghiệp làm trụ cột, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với chỉ số IIP ước tăng trên 25%. Nhiều sản phẩm chủ lực tăng mạnh như gạch ốp lát tăng trên 50%, máy tính xách tay tăng hơn 35%, xe máy tăng gần 18%. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt từ việc thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, góp phần định hình hệ sinh thái công nghiệp hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Công ty CRS Solar cell KCN Lương Sơn chuyên sản xuất pin năng lượng mặt trời duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả trong điều kiện thích ứng với điều kiện phù hợp, linh hoạt, chủ động.

Ở khu vực nông nghiệp, dù diện tích gieo trồng giảm, nhưng năng suất nhiều loại cây trồng lại tăng. Điều này cho thấy sự chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả. Chương trình xây dựng NTM và OCOP tiếp tục phát huy tác dụng, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương. Chăn nuôi và lâm nghiệp ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 43,37%. Thương mại - dịch vụ cũng là điểm sáng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 36,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,73%.

Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, thu hút hơn 4,6 triệu lượt khách, mang lại doanh thu gần 5,1 nghìn tỷ đồng. Thị trường hàng hóa ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến dù cho những biến động trong nước và trên thế giới diễn ra mạnh mẽ, có tác động đến thị trường trong nước và trong tỉnh. Điều này cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành, bình ổn thị trường và sự chủ động ứng phó của các cấp, ngành, địa phương.

Cải cách mạnh mẽ, tạo động lực thu hút đầu tư

Song hành với tăng trưởng, tỉnh đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các chương trình, kế hoạch hành động được ban hành kịp thời, linh hoạt, hướng tới tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Công tác CCHC được đẩy mạnh, nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quý I/2026, tỉnh đã thu hút khoảng 704 triệu USD vốn FDI, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 9,6 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 1.400 doanh nghiệp, tăng 47,5%, cùng với 450 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, những con số này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tại Phú Thọ. Cùng với đó, lĩnh vực tài chính - ngân hàng duy trì ổn định, hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế. Nguồn vốn huy động của các Ngân hàng đạt trên 330 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 376 nghìn tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,64%. Công tác thu ngân sách đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, đảm bảo tiến độ dự toán; chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Công ty TNHH Seyoung INC Hòa Bình vẫn duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh với tổng kế hoạch vốn năm 2026 trên 21,9 nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối liên vùng, tạo động lực lan tỏa phát triển. Hệ thống khu, cụm công nghiệp tiếp tục mở rộng với 30 KCN và 63 CCN, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị và nhà ở xã hội được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống người dân. Việc bổ sung thêm các dự án nhà ở xã hội, cùng với định hướng phát triển đô thị hiện đại, bền vững đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong quý I/2026 không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế mà còn thể hiện rõ nét các đột phá trong tư duy lãnh đạo, điều hành của tỉnh. Việc vươn lên top 4 cả nước về tăng trưởng XNK là dấu mốc quan trọng, tạo đà để tỉnh tiếp tục tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn tới.

Mạnh Hùng