Phú Thọ có 2 dự án vào vòng Chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia

Tỉnh Phú Thọ có 2 dự án được vào vòng Chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII, xếp thứ 5 toàn quốc.
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII (SV- STARTUP) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, dành cho học sinh THCS, THPT và sinh viên toàn quốc nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hoá các ý tưởng kinh doanh.
Cuộc thi thu hút 342 dự án đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các dự án đạt giải Ba trở lên sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng Chung kết để tranh giải Nhất, Nhì. Vòng Chung kết sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17 - 19/4/2026.
Tỉnh Phú Thọ có hai dự án được lựa chọn vào vòng chung kết gồm:
Dự án “Firesense AI – Cảnh báo cháy thông minh bằng công nghệ nhận diện mùi” do nhóm các em: Đỗ Ngọc Hà, Phạm Nguyễn An Chi, Lê Quang Huy, Nguyễn Hiếu Phong, Hoàng Lan Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và Trường THCS Vĩnh Yên thực hiện.
Dự án “Bồ Đề Diên – Sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng Tây Thiên” do nhóm học sinh Trường THCS Hùng Vương và Trường THCS Phúc Yên thực hiện, gồm các em: Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Khánh Linh, Nguyễn Tiến Nam.
Hai dự án lọt vào vòng chung kết không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo của học sinh tỉnh Phú Thọ mà còn cho thấy hiệu quả của công tác giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp trong nhà trường. Đây cũng là cơ hội để các em học sinh tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, nâng cao năng lực nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập.
Hiền Mai
