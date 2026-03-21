Phú Thọ: Một cá nhân vinh dự đạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2025, đại diện cho các lĩnh vực: Học tập, khoa học, sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh, thể thao, văn hóa và hoạt động xã hội. Tỉnh Phú Thọ vinh dự có đồng chí Đại úy Trần Quốc Khánh (32 tuổi), công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh vinh dự nhận giải thưởng.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những thanh niên không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, lao động, sáng tạo trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho đất nước.

Sinh năm 1994, đồng chí Trần Quốc Khánh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong quá trình công tác, đồng chí đã tham gia đấu tranh nhiều chuyên án lớn, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh kinh tế trên địa bàn.

Nổi bật là việc tham gia Chuyên án “424G” đấu tranh với các hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, đồng chí còn tham gia phát hiện, khởi tố 2 vụ án sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả; đấu tranh làm rõ vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 25/3 tại Hà Nội.

Thu Hà