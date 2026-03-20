Phú Thọ tăng cường quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động

Những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập và thu hút đầu tư, số lượng người nước ngoài (NNN) đến sinh sống, làm việc, học tập và du lịch tại tỉnh Phú Thọ ngày càng tăng. Trước yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý NNN cư trú, hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ từ cơ sở

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 8.000 NNN thường xuyên cư trú và hoạt động, với nhiều mục đích khác nhau như làm việc, học tập, du lịch và thăm thân. Riêng năm 2025 có 211.080 lượt NNN đến tỉnh Phú Thọ. Số NNN đầu tư, lao động, học tập... tập trung chủ yếu tại các xã, phường: Bình Tuyền, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Phú Thọ, Hòa Bình... và một số địa bàn có Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp có nhiều doanh nghiệp FDI vốn đầu tư nước ngoài hoặc có quan hệ làm ăn, kinh doanh với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Sản xuất linh kiện điện tử, bao bì, vải bạt, gia công may mặc, chế biến nông sản, trong đó đa số là người Trung Quốc, Hàn Quốc.

Nhà máy gia công giày da, giày thể thao của Công ty TNHH Thiên Diệu, xã Đại Đồng 100% vốn nước ngoài tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Trước thực tế đó, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý. Công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện nghiêm túc thông qua hệ thống khai báo điện tử, tạo thuận lợi cho các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và cá nhân có NNN cư trú.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các địa phương đã tăng cường kiểm tra hành chính, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về cư trú. Theo đó, năm 2025, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra 430 lượt cơ quan, doanh nghiệp có NNN đang làm việc, học tập; 700 cơ sở lưu trú đối với trên 5000 lượt NNN.

Lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện và xử lý 174 vụ với 204 trường hợp NNN vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh và cư trú, bao gồm quá hạn tạm trú, hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh và không khai báo tạm trú phạt tiền gần 1,9 tỷ đồng và trục xuất 16 NNN ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, Công an tỉnh xử phạt VPHC đối với 33 NNN làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động, kiến nghị Sở Nội vụ kiểm tra, xử lý 34 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài...

Không chỉ chú trọng quản lý, các cơ quan chức năng còn tạo điều kiện thuận lợi để NNN sinh sống, làm việc ổn định trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đánh giá cao sự hỗ trợ của lực lượng chức năng trong việc hướng dẫn thủ tục cư trú, gia hạn thị thực, thẻ tạm trú.

Ông Lee Sung Ho, chuyên gia kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lương Sơn chia sẻ: “Các thủ tục khai báo cư trú, gia hạn giấy tờ được hướng dẫn rất cụ thể. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm làm việc lâu dài tại Phú Thọ”.

Song song với đó, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, chính quyền cơ sở cũng được tăng cường. Thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu cư trú và trao đổi thông tin giữa các đơn vị, tình hình NNN trên địa bàn luôn được nắm chắc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Quản lý chặt, tạo điều kiện thuận lợi

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 63/2025/QĐ-CTUBND về Quy chế phối hợp trong quản lý NNN cư trú, hoạt động trên địa bàn, có hiệu lực từ tháng 10/2025. Quy chế này phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, từ Công an tỉnh (chủ trì quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, hoạt động) đến Sở Nội vụ (quản lý lao động nước ngoài) và Sở Ngoại vụ (tiếp đón và hỗ trợ các đoàn khách nước ngoài), nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thống nhất theo pháp luật hiện hành.

Tại nhiều địa phương, công an cơ sở đã chủ động rà soát, thống kê và hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình có NNN cư trú thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo tạm trú, kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở các trường hợp chưa tuân thủ đúng quy định.

Công an xã Mai Hạ kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn có khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Chị Lò Thì Hiếu, chủ cơ sở homestay tại xã Mai Châu chia sẻ: “Lực lượng chức năng hướng dẫn rất rõ ràng, giúp chúng tôi thực hiện đúng quy định và yên tâm khai báo tạm trú cho khách nước ngoài.”

Tỉnh cũng đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý, như việc cấp tài khoản định danh điện tử cho NNN nhằm rút ngắn thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc làm thủ tục và giảm thời gian xử lý giấy tờ. Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý dân cư mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý hành chính.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, tỉnh Phú Thọ đang đứng trước thách thức kép: Vừa tạo môi trường hấp dẫn cho du khách, chuyên gia, lao động và nhà đầu tư quốc tế, vừa đảm bảo an ninh, trật tự và tuân thủ pháp luật trong quản lý NNN cư trú và hoạt động trên địa bàn.

Do đó, công tác quản lý NNN cư trú và hoạt động tại Phú Thọ đang được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả và đồng bộ. Tỉnh vừa kiên quyết siết chặt kỷ cương pháp luật để đảm bảo an ninh, trật tự, vừa không ngừng đổi mới thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng NNN đến sinh sống, làm việc và đầu tư. Đây là nỗ lực quan trọng góp phần khẳng định môi trường an toàn, ổn định và thân thiện của Phú Thọ đối với bạn bè quốc tế.

Đinh Thắng