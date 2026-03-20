Phú Thọ tăng cường quản lý quy hoạch, kiến trúc và chỉnh trang đô thị, nông thôn

Chiều 20/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kiến trúc, quy hoạch, chỉnh trang đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Sau sáp nhập, hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cơ bản được triển khai đồng bộ, từng bước phủ kín các cấp độ quy hoạch, góp phần quan trọng trong công tác quản lý không gian phát triển và đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và định hướng phát triển không gian của các địa phương trước đây, hệ thống quy hoạch, kiến trúc và mô hình phát triển đô thị - nông thôn vẫn còn thiếu tính liên kết, đồng bộ và chưa thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Trước thực tế trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, chỉnh trang đô thị và nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 4166 ngày 19/3/2026 (theo Công văn số 989 ngày 16/3/2026 của Tỉnh ủy), Sở Xây dựng đã rà soát, nghiên cứu và xây dựng dự thảo chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Dự thảo chỉ thị nhấn mạnh, công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị và nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, mang tính nền tảng; quy hoạch phải đi trước một bước nhằm cụ thể hóa mục tiêu, định hướng phát triển theo quy hoạch tỉnh.

Các sở, ban, ngành, địa phương được phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, tập trung vào việc tham mưu thu hút các dự án phát triển đô thị, nhà ở, du lịch, dịch vụ; cân đối và phân bổ kịp thời nguồn lực cho công tác quy hoạch; triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển và chỉnh trang đô thị cũng như xây dựng các đề án thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai; xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến các dự án đô thị, nhà ở, thương mại theo kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương và của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh việc ban hành chỉ thị là cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và chỉnh trang đô thị, nông thôn, qua đó xây dựng không gian phát triển đồng bộ, hiện đại, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo chỉ thị theo hướng cụ thể, rõ nhiệm vụ, dễ triển khai và có tính khả thi cao. Trong đó, cần bổ sung, làm rõ các nội dung về chỉnh trang khu vực nông thôn gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư; tổ chức rà soát, chỉnh trang, sơn sửa trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị; quan tâm cải tạo, nâng cấp các khu vui chơi, giải trí phục vụ cộng đồng; tăng cường các giải pháp chỉnh trang cảnh quan theo hướng sạch, đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, tổ chức triển khai nghiêm túc ngay sau khi chỉ thị được ban hành, bảo đảm đưa các nội dung vào thực tiễn một cách hiệu quả.

