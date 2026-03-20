Qua miền di sản

Phong vị Đất Tổ
Phú Thọ là miền đất có nhiều di sản văn hóa, trong đó có gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể. Ngoài hai di sản đã được UNESCO ghi danh, tỉnh có 41 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phú Thọ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể để khi nhắc đến Phú Thọ là nhắc đến miền đất của những di sản.

Các em nhỏ trải nghiệm Hát Xoan cùng các nghệ nhân tại Đình Hùng Lô.

Các em học sinh được học và trải nghiệm Hát Xoan cùng các nghệ nhân góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của di sản trong đời sống cộng đồng.

Nghệ thuật Chiêng Mường là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được phần không thể thiếu trong những ngày lễ, Tết của đồng bào Mường.

Nghệ thuật trình diễn Đâm đuống của đồng bào Mường xã Thu Cúc.

Điệu múa khăn uyển chuyển của những cô gái Thái.

Điệu múa Chuông đặc trưng của đồng bào Dao ở Phú Thọ.

Chạm ống, diễn tầu cồng chiêng của đồng bào Mường.

Toàn tỉnh hiện có hơn 800 lễ hội truyền thống, trong đó có nhiều lễ hội là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia như: Lễ hội Trò Trám; Lễ hội Khai hạ của người Mường; Lễ hội đình Đào Xá; Lễ hội đền Lăng Sương...

Rước vía lúa mong mùa bội thu trong Lễ hội Tết Doi - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trình diễn Chiêng Mường và nghệ thuật trình diễn dân gian trong Lễ hội Mường Động.

Lễ hội Đúc Bụt (còn gọi là Lễ hội Cướp chiếu) được tổ chức tại cụm di tích Đình Cả làng Phù Liễn, xã Tam Dương Bắc.

Nghi lễ “hóa Giải” trong Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu ở xã Hy Cương.

Phương Thanh


