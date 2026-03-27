Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa

Phát huy truyền thống vùng Đất Tổ, Phú Thọ đã và đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống hạ tầng văn hóa hiện đại, bản sắc. Việc đầu tư bài bản từ cấp tỉnh đến cơ sở không chỉ tạo diện mạo mới cho các đô thị mà còn tạo nền tảng vững chắc để bảo tồn bản sắc văn hoá và thúc đẩy du lịch, kinh tế - xã hội phát triển bền vững, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh được đầu tư để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn của tỉnh.

Thời gian qua, điểm nhấn quan trọng nhất trong bức tranh hạ tầng văn hóa của tỉnh chính là công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Được khánh thành và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh gần 426 tỷ đồng, đây là công trình trọng điểm mang tính biểu tượng của vùng Đất Tổ. Tọa lạc trên khuôn viên rộng gần 18.000 m2, nhà văn hóa có sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi với trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và nội thất đạt tiêu chuẩn hiện đại, đồng bộ. Với hệ thống phòng chức năng đa dạng, nơi đây đã trở thành “trái tim” tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân và các đoàn biểu diễn chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở các công trình đơn lẻ, hạ tầng văn hóa và du lịch của tỉnh sau sáp nhập đã có bước phát triển vượt bậc, định hình rõ nét các trung tâm động lực. Hiện nay, tỉnh sở hữu 2 khu du lịch quốc gia là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và Khu du lịch Tam Đảo, cùng Khu du lịch Hồ Hòa Bình đã đạt các tiêu chí quốc gia.

Hệ thống cơ sở lưu trú phát triển mạnh mẽ với 1.520 cơ sở, hơn 20.000 phòng, trong đó có 9 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao. Những con số này minh chứng cho sự bứt phá của Phú Thọ trong việc kết nối hạ tầng văn hóa với phát triển du lịch, tạo nên những “thỏi nam châm” thu hút khách quốc tế và nội địa.

Nhà văn hóa xã Hợp Kim được xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân trên địa bàn.

Song song với các công trình cấp tỉnh, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở cũng được đầu tư mạnh mẽ với những kết quả cụ thể. Đến nay, toàn tỉnh có 20 thiết chế văn hóa - thể thao cấp tỉnh như bảo tàng, thư viện, quảng trường, công viên... Ở cấp xã và khu dân cư, tỷ lệ bao phủ nhà văn hóa đạt tới 99,3%. Đặc biệt, việc hình thành 433 nhà văn hóa kiêm Trung tâm học tập cộng đồng và 28 khu thiết chế văn hóa - thể thao tại các làng văn hóa kiểu mẫu đã tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng thiết thực, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống mỗi người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định: Thiết chế văn hóa cơ sở chính là nơi trực tiếp phục vụ các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu tinh thần của người dân. Việc tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật đã tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia luyện tập, biểu diễn, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Định hướng thời gian tới, tỉnh tiếp tục bám sát các mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, đầu tư cho văn hóa được xác định là đầu tư cho phát triển bền vững và cho tương lai. Nội dung Nghị quyết nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa quốc gia, bảo đảm 100% chính quyền địa phương hai cấp có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trong đó, chú trọng đổi mới tư duy, huy động mọi nguồn lực xã hội bên cạnh nguồn lực Nhà nước dẫn dắt để kiến tạo các “cụm, khu và tổ hợp văn hóa - sáng tạo”. Việc phát triển hạ tầng văn hóa trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở các công trình vật chất mà còn gắn liền với chuyển đổi số. Hướng tới việc xây dựng các thiết chế “văn hóa số”, “thư viện số” và “bảo tàng mở” nhằm thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền theo tinh thần Nghị quyết số 80. Đây sẽ là cơ sở vững chắc để tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm văn hóa vùng Đất Tổ.

Việc đầu tư không chỉ là xây dựng những công trình vật chất mà còn là tạo lập không gian để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hương Lan