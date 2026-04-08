Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, trong phiên họp sáng 8/4/2026, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Theo baotintuc.vn
Dự kiến ngày 8/4, buổi sáng Quốc hội khóa XVI sẽ thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, buổi chiều về Luật Thủ đô (sửa đổi) và nhiều dự án...
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín,...
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó...
Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2030.
Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, với 496 đại biểu tán thành.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ...
Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.