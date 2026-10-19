“Quỷ ăn tạng 4” phả hơi nóng, ngáng đường “Trại buôn người”

Vừa vượt “Thỏ ơi” của Trấn Thành để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm 2026, “Trại buôn người” tiếp tục dẫn đầu phòng vé tuần thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, doanh thu đã giảm rõ rệt, trong khi ''Quỷ ăn tạng 4" bám sát về suất chiếu, khiến đường đua đến những kỷ lục cao hơn thêm sức ép.

Khép lại cuối tuần 16-18/10, Trại buôn người đạt doanh thu tổng gần 460 tỷ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vượt mức khoảng 449,8 tỷ đồng của Thỏ ơi, vươn lên đứng đầu doanh thu phim Việt năm 2026, giữ vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Đây cũng là tuần thứ tư liên tiếp phim đứng đầu phòng vé. Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu diễn ra giữa lúc Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh nhảy vào cuộc đua. Tác phẩm của Thái Lan ra mắt ngày 16/10, giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách về số suất chiếu.

Theo số liệu Box Office Vietnam, ngày 18/10, Trại buôn người thu khoảng 10 tỷ đồng từ hơn 100.000 vé. Về quy mô phát hành, Trại buôn người có khoảng 3.200 suất/ngày, trong khi phim kinh dị Thái Lan đạt khoảng 2.600 suất. Chênh lệch khoảng 600 suất cho thấy phim Việt không còn bỏ xa đối thủ gần nhất như những tuần trước.

Mức tăng thần tốc của Trại buôn người đang bị Quỷ ăn tạng 4 chặn lại.

So với cuối tuần trước, Trại buôn người có mức giảm mạnh từ hơn 5.000 suất xuống còn khoảng 3.000 suất/ngày. Dù đứng đầu phòng vé cuối tuần, tốc độ bán vé của tác phẩm đang chậm lại.

Trại buôn người cần thêm hơn 40 tỷ đồng để chạm mốc 500 tỷ đồng. Tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh phải vượt Nhà bà Nữ (khoảng 475 tỷ đồng) và Lật mặt 7: Một điều ước với khoảng 483 tỷ đồng để vào nhóm ba phim Việt ăn khách nhất.

Đích xa hơn là Mai của Trấn Thành, hiện giữ vị trí thứ hai với khoảng 551 tỷ đồng, và Mưa đỏ dẫn đầu với khoảng 714 tỷ đồng. Khoảng cách còn lớn trong khi doanh thu ngày đã giảm. Hiện nay chưa thể kỳ vọng Trại buôn người là “Mưa đỏ thứ hai” hay cho rằng bộ phim sẽ vượt Mai.

Ê-kíp đang chuẩn bị tung phiên bản phân loại T13, bên cạnh bản T18. Bản dựng mới chưa có lịch phát hành cụ thể.

Đà tăng của Trại buôn người bị Quỷ ăn tạng 4 cản lại. Phim của Thái Lan thu khoảng 6 tỷ đồng từ hơn 60.000 vé, tương đương khoảng 60% doanh thu bộ phim đứng đầu.

Sau đợt mở màn, Quỷ ăn tạng 4 ghi nhận khoảng 26 tỷ đồng. Phần tiền truyện của thương hiệu Tee Yod đưa Nadech Kugimiya trở lại vai Yak thời trẻ, cùng Trung sĩ Paphan đối mặt Hổ tinh trong khu rừng Khao Khwang. Thương hiệu quen thuộc và nam chính tiếp tục là những yếu tố nhận diện của phim tại Việt Nam.

Quỷ ăn tạng 4 là phim hiếm hoi có suất chiếu tương đương vớiTrại buôn người.

Dù chưa giành ngôi đầu, tác phẩm tạo cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, chặn đứng thế độc quyền chiếm trên 5.000 suất chiếu/ngày suốt gần một tháng củaTrại buôn người.

Ở phần còn lại của thị trường, Shaun the Sheep: Quái lạ ghé nhà, Án mạng xém hoàn hảo và Verity: Bí mật bị chôn vùi nằm trong ba vị trí tiếp theo của top 5 cuối tuần. Hai phim ngoại ghi nhận doanh thu mở màn khoảng 4,5 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.

Riêng Án mạng xém hoàn hảo đạt khoảng 14 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu. Phim có Anh Tú Atus và DJ Mie chỉ có 400 suất/ngày, bị ép suất chiếu nhanh chóng so với mức gần 1.000 suất ngày 11/10. Với quy mô phát hành hiện tại, tác phẩm đang gặp khó trong việc cải thiện doanh thu.

Trong tuần 19-25/10, lịch công bố ghi nhận ba phim mới cùng ra mắt ngày 23/10 gồm Bambi: Lãnh địa săn mồi, Cõi nguyền và Mẹ mìn. Trong đó, Mẹ mìn là phim Việt duy nhất, do Jack Carry On đạo diễn, có Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy và Khương Lê tham gia.

Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 vẫn dự kiến khởi chiếu ngày 30/10. Trước đợt phim nội này, Trại buôn người còn thời gian tích lũy doanh thu, nhưng đã phải chia sẻ thị trường với một đối thủ có quy mô suất chiếu gần hơn. Khả năng giữ suất chiếu và lượng khán giả trong tuần tới sẽ quyết định tốc độ tiến đến mốc 500 tỷ đồng.

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Theo Báo điện tử Tiền Phong