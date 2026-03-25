Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ra mắt mô hình “Tổ công nghệ số lưu động” tại xã Yên Lạc

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, ngày 25/3, Công an xã Yên Lạc đã ra mắt và triển khai mô hình “Tổ công nghệ số lưu động”, gắn với việc triển khai đồng bộ ứng dụng VNeID “6 trong 1”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Lạc và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở dự hội nghị.

Theo đó, mô hình gồm các cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, trực tiếp xuống từng thôn, xóm để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số thiết yếu. Nội dung hướng dẫn tập trung vào định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng an sinh xã hội, ứng dụng VNeTraffic; đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe và trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.

Việc triển khai “Tổ công nghệ số lưu động” không chỉ giúp nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của tuổi trẻ Công an xã Yên Lạc mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn. Thông qua hoạt động “cầm tay chỉ việc”, mô hình đã giúp nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, từng bước tiếp cận, làm quen và sử dụng hiệu quả các tiện ích số trong đời sống.

Sau lễ ra mắt, thành viên Tổ công nghệ số lưu động trực tiếp xuống khu dân cư hướng dẫn người dân.

Trong thời gian tới, Công an xã Yên Lạc sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kim Liên


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Yên Lạc VNeID Nâng cao hiệu quả công tác công nghệ số Phục vụ nhân dân Công an xã Ứng dụng Quản lý nhà nước An ninh trật tự Dịch vụ công trực tuyến
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long