Ra mắt mô hình “Tổ công nghệ số lưu động” tại xã Yên Lạc

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, ngày 25/3, Công an xã Yên Lạc đã ra mắt và triển khai mô hình “Tổ công nghệ số lưu động”, gắn với việc triển khai đồng bộ ứng dụng VNeID “6 trong 1”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Lạc và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở dự hội nghị.

Theo đó, mô hình gồm các cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, trực tiếp xuống từng thôn, xóm để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số thiết yếu. Nội dung hướng dẫn tập trung vào định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng an sinh xã hội, ứng dụng VNeTraffic; đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe và trang bị kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.

Việc triển khai “Tổ công nghệ số lưu động” không chỉ giúp nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của tuổi trẻ Công an xã Yên Lạc mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn. Thông qua hoạt động “cầm tay chỉ việc”, mô hình đã giúp nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, từng bước tiếp cận, làm quen và sử dụng hiệu quả các tiện ích số trong đời sống.

Sau lễ ra mắt, thành viên Tổ công nghệ số lưu động trực tiếp xuống khu dân cư hướng dẫn người dân.

Trong thời gian tới, Công an xã Yên Lạc sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Kim Liên