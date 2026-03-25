Ra mắt Quỹ hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển

Ngày 25/3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tổ chức chương trình ra mắt “Quỹ hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển” nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2026).

Quỹ được hình thành từ nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn vận động xã hội hóa thông qua các chương trình thiện nguyện của Bệnh viện và trích một phần từ Quỹ phúc lợi của đơn vị. Quỹ hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, sử dụng con dấu và tài khoản của Bệnh viện để thực hiện các giao dịch liên quan, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và phi lợi nhuận.

Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi tỉnh ủng hộ “Quỹ hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển”.

Theo định hướng, Quỹ sẽ hỗ trợ chi phí khám sàng lọc, can thiệp trị liệu và điều trị chuyên sâu cho trẻ gặp khó khăn trong quá trình phát triển như: Tự kỷ, chậm phát triển tâm thần vận động, liệt, bại não... có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, giáo cụ phục vụ công tác can thiệp, phục hồi chức năng; tài trợ tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo kỹ năng cho phụ huynh có trẻ rối loạn phát triển.

Năm 2025, Khoa Nội Nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã khám, đánh giá khoảng 1.500 lượt trẻ; trong đó, khoảng 10% trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ. Thực tế này không chỉ đặt ra thách thức đối với ngành y tế mà còn là nỗi trăn trở của nhiều gia đình và toàn xã hội. Trong quá trình khám, chữa bệnh, nhiều trường hợp trẻ cần được can thiệp sớm song điều kiện kinh tế còn hạn chế, gia đình phải nỗ lực lớn để tìm cơ hội giúp con phát triển và hòa nhập.

Việc ra mắt “Quỹ hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển” đúng dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của công tác xã hội trong bệnh viện. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, Quỹ còn tạo thêm niềm tin, hy vọng và cơ hội để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được can thiệp kịp thời, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Gia Thái - Hoài Vũ