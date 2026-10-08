Rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Khu đô thị mới ECO CITY Trung Nguyên

Chiều 8/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ (ECO CITY Trung Nguyên).

Dự án do Công ty Cổ phần Bất động sản ECOCITY đề xuất, có diện tích sử dụng đất khoảng 22 ha, quy mô dân số trên 4.700 người. Sơ bộ vốn đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Dự án được định hướng xây dựng đồng bộ với nhà ở, công trình phục vụ các hoạt động thương mại, giáo dục, y tế và có công viên, bãi đỗ xe. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên 22.900 m2, chiếm trên 20% tổng diện tích đất xây dựng nhà ở.

Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm; dự kiến đi vào hoạt động sau 45 tháng kể từ khi nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức đấu thầu.

Theo báo cáo thẩm định của Sở Tài chính, dự án cơ bản phù hợp với quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và định hướng phát triển đô thị của tỉnh. Các cơ quan liên quan không có ý kiến phản đối về sự cần thiết đầu tư.

Hồ sơ dự án đã được tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến thẩm định, đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cơ bản nhất trí với kết quả thẩm định. Đồng chí đề nghị Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh theo quy định. Trong đó, tiếp tục làm rõ sự phù hợp của dự án với các quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở và định hướng phát triển đô thị; rà soát phương án kết nối giao thông, bảo đảm đồng bộ với hạ tầng khu vực.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Tề Lỗ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tính toán cụ thể phương án cấp, thoát nước, xử lý nước thải và cấp điện; làm rõ tiến độ đầu tư, bàn giao hạ tầng, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, khu chức năng công cộng và nhà ở xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở xã hội phải được xác định rõ ngay từ đầu, làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức thực hiện dự án.

Lê Minh