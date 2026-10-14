Rà soát nhu cầu đầu tư công lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tại Trường Đại học Hùng Vương, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá thực tế, làm cơ sở báo cáo phân khai, giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra thực tế tại Trường Đại học Hùng Vương.

Đoàn đã kiểm tra thực tế hiện trạng cơ sở vật chất; rà soát, đánh giá nhu cầu đầu tư, mức độ cần thiết, tính cấp bách, quy mô và thứ tự ưu tiên các hạng mục đầu tư của từng trường để làm cơ sở giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và phân khai vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Theo đó, trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ đề xuất 110 tỷ đồng, Trường Đại học Hùng Vương đề xuất 270 tỷ đồng, Cao đẳng Y tế Phú Thọ đề xuất 100 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Việc rà soát, dự kiến phân khai kế hoạch vốn và giao đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026-2030 là cần thiết, nhằm cụ thể hóa kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường cao đẳng, đại học hiện nay rất lớn trong khi nguồn lực ngân sách có hạn. Vì vậy, các nhà trường cần khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng cơ sở vật chất, xác định rõ nhu cầu và sắp xếp các hạng mục theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm tính cấp thiết, thiết thực và hiệu quả.

Các đại biểu thảo luận tại buổi kiểm tra.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc đề xuất danh mục, quy mô và thứ tự ưu tiên đầu tư phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, định hướng phát triển của từng cơ sở giáo dục, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, lãng phí.

Trong đó, ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu, phòng học, xưởng thực hành, ký túc xá trực tiếp phục vụ giảng dạy và học tập; chú trọng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có trước khi xem xét đầu tư xây dựng mới.

Đồng chí giao Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất phương án phân khai vốn đầu tư. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, cơ sở giáo dục hoàn thiện phương án dự kiến phân khai kế hoạch vốn, đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền giao.

Thanh Hằng - Trần Tuấn