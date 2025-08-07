Rơi trực thăng ở Ghana, loạt bộ trưởng và quan chức thiệt mạng

Trực thăng quân sự rơi ở miền nam Ghana, khiến Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường cùng một số quan chức thiệt mạng.

Trực thăng quân sự Z9 của Ghana chở theo 8 người, gồm 3 thành viên tổ lái và 5 hành khách, sáng 6/8 khởi hành từ thủ đô Accra để tới thị trấn Obuasi ở vùng Ashanti, miền nam đất nước. Phi cơ sau đó biến mất khỏi màn hình radar.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy trực thăng rơi xuống một khu rừng, vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy. Khói lửa vẫn tiếp tục bốc lên khi người dân tiếp cận hiện trường.

Hiện trường vụ rơi trực thăng quân sự ở vùng Ashanti, Ghana ngày 6/8. Ảnh: JoyNews

Julius Debrah, Chánh văn phòng Tổng thống Ghana, xác nhận tai nạn đã khiến toàn bộ người trên trực thăng thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Edward Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường, Khoa học và Công nghệ Ibrahim Murtala Muhammed.

Phó điều phối viên an ninh quốc gia Alhaji Muniru Mohammed và Samuel Sarpong, Phó chủ tịch đảng Hội nghị Dân chủ Quốc gia của Tổng thống John Mahama, cũng nằm trong số các nạn nhân.

Chính phủ Ghana mô tả sự việc là “thảm kịch quốc gia” và tuyên bố sẽ treo cờ rủ. “Tổng thống và chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những người đã thiệt mạng khi phụng sự đất nước”, Chánh văn phòng Debrah nói.

Ông Boamah trở thành Bộ trưởng Quốc phòng vào đầu năm nay, ngay sau khi Tổng thống Mahama tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1. Ông từng đảm đương chức vụ bộ trưởng truyền thông khi ông Mahama làm tổng thống nhiệm kỳ 2012-2017, và thứ trưởng môi trường.

Bộ trưởng Boamah (trái) và Bộ trưởng Muhammed. Ảnh: X/Kashmir Exclusive

Nguồn vnexpress.net