Rộn ràng Ngày hội văn hoá xã Mường Hoa và Lễ hội chùa Kè năm 2026

Trong 2 ngày 2 - 3/4, xã Mường Hoa tổ chức Ngày hội văn hóa và Lễ hội chùa Kè năm 2026.

Lễ hội chùa Kè gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra với nghi lễ cúng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát với Ông Quan Đanh và Bà Quan Đãng, Ông Ba Lăng và Bà Ba Lập; nghi thức thầy mo làm lễ tại chùa. Phần hội gồm các hoạt động: Thi trưng bày không gian văn hóa, ẩm thực; thi đấu bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ; thi bắn nỏ, bơi truyền thống, hát đối...

Ngày hội văn hóa xã Mường Hoa và Lễ hội chùa Kè năm 2026 còn có các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, ý nghĩa như: Trình diễn nghệ thuật chiêng Mường của 250 nghệ nhân, diễn viên các xóm trên địa bàn xã; trưng bày sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của xã Mường Hoa; giao lưu văn nghệ; tư vấn giới thiệu việc làm; các trò chơi dân gian truyền thống...

Ngày hội văn hóa xã Mường Hoa và Lễ hội chùa Kè năm 2026 được tổ chức nhằm phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung, văn hóa Mường xã Mường Hoa nói riêng. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Đây còn là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày hội văn hóa và Lễ hội chùa Kè được tổ chức nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hoà Bình” giai đoạn 2023 - 2030. Đồng thời, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất; giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mường nói riêng và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã nói chung đến với du khách trong, ngoài tỉnh.

Dương Liễu