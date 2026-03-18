Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh - đà phục hồi ngoạn mục

Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, nhiều ngành, lĩnh vực đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 32,47% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, IIP tăng 27,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 32,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 36,33%.

Công ty TNHH JNTC vina (KCN Thuỵ Vân) chuyên sản xuất kính cường lực và linh kiện cho điện thoại di động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Doanh nghiệp chủ động

Nhiều ngành tăng cao so với cùng kỳ như: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác; sửa chữa, lắp đặt máy móc; sản xuất khoáng phi kim loại; sản xuất điện tử, máy vi tính; chế biến thực phẩm; sản xuất kim loại. Một số sản phẩm chủ yếu tăng mạnh như: Gạch lát tăng 65%; xi măng tăng 56,2%; máy tính xách tay tăng 51,7%; linh kiện điện tử tăng 45,6%; điện sản xuất tăng 41,5%; thép tăng 23,2%...

Để đạt được kết quả những tháng đầu năm 2026 đầy khí thế, các doanh nghiệp đã chủ động phương án sản xuất, đảm bảo nguồn nguyên liệu, tìm kiếm và ký kết các đơn hàng; tăng cường nguồn nhân lực và phương án tổ chức tổ chức sản xuất; tối ưu hóa chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Không khí sản xuất tại nhiều doanh nghiệp diễn ra sôi động hơn thường lệ.

Công ty TNHH BHFlex Vina (KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất, gia công và kinh doanh linh kiện điện tử. Được thành lập từ năm 2013, đến nay công ty đã phát triển thêm 5 nhà máy tại tỉnh Phú Thọ, tạo việc làm cho hơn 4.100 lao động với thu nhập bình quân khoảng 13 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, Công ty đã duy trì, giữ vững đà tăng trưởng và nộp ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng.

Để phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026, công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa vào vận hành nhiều hệ thống sản xuất tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm soát chất lượng, nâng cao năng suất và giảm thiểu sai sót; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với số hóa, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp...

Tại KCN Bá Thiện, ông KC Chen - Phó Tổng Giám đốc cấp cao Công ty TNHH Compal Việt Nam chia sẻ: Công nghiệp điện tử là ngành sản xuất có vị trí then chốt trong nền kinh tế và có tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp khác. Tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, tăng cường nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kết nối... thuận tiện cho thông quan và xuất khẩu. Chính vì vậy nên năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở rộng quy mô sản xuất, xây thêm nhà xưởng và tuyển dụng khoảng 2.000 lao động, nâng tổng số nhân sự lên gần 16.000 người. Đặc biệt doanh nghiệp sẽ cải tiến tiền lương, chế độ phúc lợi xã hội, đào tạo và đào tạo lại nhằm giữ chân người lao động.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Mặc dù có nhiều điểm sáng, duy trì đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026, tuy nhiên hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn đối mặt với một số khó khăn như biến động của thị trường xuất khẩu, chi phí nguyên vật liệu và logistics cao, tình trạng khan hiếm trong cung ứng xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng, việc cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề cao để vận hành các dây chuyền hiện đại còn thiếu...

Tại Phiên họp hành chính UBND tỉnh diễn ra đầu tháng 3/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã nhấn mạnh việc phải triển khai cơ chế đặc biệt “luồng xanh” hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, các dự án lớn; nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư; hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong đó tập trung cắt giảm 30% thời gian thực hiện TTHC, 30% chi phí tuân thủ TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2026, Phú Thọ đặt mục tiêu công nghiệp – xây dựng là động lực chính, với chỉ số sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 18,7% và giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng khoảng 16,5%. Khu vực này đóng góp khoảng 7 điểm phần trăm vào tổng tăng trưởng GRDP (mục tiêu 11%) của tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu, trước mắt tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; áp dụng linh hoạt các cơ chế về thuế, đất đai và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu doanh nghiệp, đặc biệt là giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn trung, dài hạn...

Bên cạnh đó, tỉnh còn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện những chỉ số thành phần còn hạn chế trong các bộ chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS, nâng cao tính minh bạch, đẩy mạnh TTHC trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành và tăng cường đối thoại để nâng cao môi trường đầu tư.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã chỉ đạo Ban Quản lý các KCN, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm kết nối hiệu quả cung, cầu lao động, lựa chọn các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý và xúc tiến đầu tư. Tập trung xây dựng và triển khai Đề án phát triển các khu công nghiệp, khu công nghiệp công nghệ cao đến năm 2030, trước mắt là nghiên cứu, đề xuất thành lập Khu công nghiệp Yên Lạc thành khu công nghiệp công nghệ cao và khởi công 3 khu công nghiệp mới trong năm 2026; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu 8 khu công nghiệp theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Với kết quả tích cực ngay từ những tháng đầu năm cùng các giải pháp điều hành đồng bộ, linh hoạt của tỉnh, nền kinh tế của tỉnh đang có những tín hiệu phục hồi rõ nét, trong đó lĩnh vực công nghiệp đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ngọc Tuấn