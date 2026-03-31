Sắp xếp, giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách trước hạn chót 31/5

Các địa phương đã có quyết định quan trọng với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và sắp xếp, tiếp nhận lực lượng này vào làm công chức.

Tỉnh Đồng Nai sắp xếp, kiểm tra, sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức. Trong ảnh, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Lâm (Đồng Nai). Ảnh: Nguyện Hà

Khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng không chuyên trách cấp xã chỉ được bố trí tạm thời đến 31/5/2026. Sau mốc này, các địa phương phải hoàn tất phương án sắp xếp, giải quyết chế độ cho khoảng 120.000 người trên cả nước.

Ngày 29.3, theo tìm hiểu của Lao Động, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 1281-CV/BTCTU gửi Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường về việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) vào làm công chức.

Bên cạnh việc xây dựng đề án vị trí việc làm, các địa phương rà soát các trường hợp NHĐKCT đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, căn cứ chỉ tiêu, biên chế chưa sử dụng và yêu cầu vị trí việc làm xây dựng trong đề án, gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 31.3.2026.

Việc rà soát các trường hợp này để tổng hợp, thẩm định, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch, tiếp nhận NHĐKCT cấp xã vào làm công chức theo quy định.

Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị của đơn vị, trong đó nêu rõ tình hình sử dụng biên chế, số lượng NHĐKCT đang sử dụng (tổng số lượng của đảng ủy, số lượng bố trí hỗ trợ ở từng cơ quan; đủ điều kiện, không đủ điều kiện kiểm tra sát hạch), nhân sự và vị trí tiếp nhận như họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ: chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước; vị trí đang đảm nhiệm; quá trình công tác; vị trí dự kiến tiếp nhận...

Hồ sơ còn có bản mô tả và khung năng lực, vị trí việc làm tiếp nhận; sơ yếu lý lịch cá nhân (mẫu 2C/TW) được lập trong thời hạn 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng; bản tự nhận xét, phải đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận.

Việc tiếp nhận NHĐKCT cấp xã vào làm công chức theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt đề án vị trí việc làm của các địa phương, dự kiến hoàn thành trong tháng 4.2026.

Tùy tình hình thực tế, việc kiểm tra, sát hạch được thực hiện trên cơ sở kết quả tổng hợp, đề nghị của các địa phương và tiến độ thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án, vị trí việc làm.

Tại TP Hải Phòng, Sở Nội vụ đã thực hiện và hoàn thành việc rà soát, thẩm định các trường hợp NHĐKCT ở cấp xã nghỉ việc khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Đến nay, UBND TP Hải Phòng đã phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế với 1.952 trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Tại tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 30.1, toàn tỉnh có 2.119 cán bộ không chuyên trách đã có quyết định hoặc hồ sơ xác nhận nghỉ việc.

Trong số 2.119 cán bộ bán chuyên trách, có những cán bộ nghỉ từ thời điểm 1/7/2025 hoặc có những người gần đây mới nghỉ. Số lượng cán bộ không chuyên trách nghỉ việc có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới.

