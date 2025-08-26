Số người chết đói tại Gaza tiếp tục tăng lên

Liên hợp quốc đêm qua thông báo có thêm ít nhất 11 người chết vì đói tại dải Gaza trong 24h qua, nâng tổng số người tử vong do không thể tiếp cận được nguồn lương thực ở Gaza kể từ đầu cuộc chiến lên 300 người.

Trong tuyên bố chính thức đêm qua, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres đã mạnh mẽ lên án cuộc tập kích của Israel nhằm vào bệnh viện Nasser ở dải Gaza khiến nhiều người Palestine thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định tất cả dân thường, trong đó có các nhà báo và nhân viên y tế, phải được tôn trọng và bảo vệ trong mọi hoàn cảnh. Tổng thư ký Guterres đồng thời kêu gọi lập tức mở cuộc điều tra độc lập và khách quan về vụ tấn công vào bệnh viện Nasser đang khiến dư luận quốc tế dậy sóng.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án gay gắt cuộc tập kích của Israel vào một bệnh viện ở Gaza khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo (Ảnh minh họa: Reuters).

Trước đó, lãnh đạo Chính phủ và Bộ Ngoại giao nhiều nước phương Tây như Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Canada,... cũng đã bày tỏ quan điểm phản đối gay gắt và yêu cầu mở cuộc điều tra về hành động tấn công của Israel vào bệnh viện Nasser ở dải Gaza khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo quốc tế.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối qua đã lên tiếng bày tỏ lấy làm tiếc về việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công bệnh viện Nasser ở Gaza khiến nhiều người chết. Người đứng đầu Chính phủ Israel khẳng định đây là một tai nạn bi thảm và giới chức quân sự nước này đang điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho dải Gaza, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 25/8, máy bay của 4 nước Jordan, UAE, Đức và Indonesia, tiếp tục thả thêm 114 kiện hàng chứa lương thực xuống Gaza.

Tính chung trong 1 tháng qua, máy bay của các nước khu vực và thế giới đã thả tổng cộng 540 tấn hàng cứu trợ xuống Gaza. Tuy nhiên, theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, lượng hàng cứu trợ được đưa vào dải Gaza thời gian qua vẫn còn quá ít so với nhu cầu cấp bách thực tế hiện nay.

Đây là nguyên nhân trực tiếp diễn dẫn đến việc Liên hợp quốc ngày hôm qua ghi nhận thêm tới 11 trường hợp tử vong vì thiếu đói ở dải Gaza chỉ trong 24h, nâng tổng số người chết đói ở dải Gaza kể từ đầu cuộc chiến tháng 10/2023 lên 300 người.

Nguồn vov.vn