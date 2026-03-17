Sức trẻ Tây Cốc

Đoàn thanh niên xã Tây Cốc được thành lập từ các đơn vị: Xã Tây Cốc, xã Ca Đình, xã Phú Lâm và Đoàn Trường THPT Quế Lâm. Ngay sau khi thành lập, Đoàn xã đã chủ động triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào, chương trình hành động cách mạng gắn với thực tiễn tại địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình sau sáp nhập, đồng thời xuất hiện nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn thanh niên xã Tây Cốc tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn thanh niên xã tập trung công tác giáo dục chính trị cho ĐVTN thông qua các đợt thi đua cao điểm, các buổi sinh hoạt, dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm. Đoàn viên mới kết nạp được học tập các bài học lý luận chính trị; chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030” tiếp tục được triển khai. Sau khi sáp nhập, địa bàn rộng, số lượng ĐVTN tăng vì vậy công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, ĐVTN trước những chủ trương mới của đất nước được quan tâm thường xuyên.

Qua đó góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được triển khai với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2024-2027”, được triển khai có hiệu quả gắn với chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Đoàn thanh niên xã Tây Cốc ra quân Ngày chủ nhật xanh.

Các phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” đã thu hút được đông đảo ĐVTN, sinh viên và các lực lượng xã hội tham gia, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Tây Cốc trong việc tham gia các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai rộng khắp, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên.

Đồng chí Lê Hùng Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên xã cho biết: “Một trong những điểm nhấn trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã thời gian vừa qua là việc triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó được tập trung vào các đợt cao điểm như: Chiến dịch “Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện năm”, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Các hoạt động đã hướng tới chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người nghèo”.

Đoàn xã đã tổ chức một đợt khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân, trao tặng hơn 150 suất quà cho học sinh nghèo, gia đình chính sách, xây dựng một sân chơi thiếu nhi, 2 tủ sách cộng đồng, và tổ chức 15 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đã vận động hơn 200 tình nguyện viên tham gia hiến máu, thu được 130 đơn vị máu, đồng thời tổ chức 7 hoạt động vệ sinh môi trường, trồng hoa, phát quang đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư.

ĐVTN, học sinh xã Tây Cốc tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc”.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, tích cực huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế được duy trì hiệu quả thông qua triển khai Kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2023-2027; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; duy trì, xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ “Thanh niên làm kinh tế”; kết nối, hỗ trợ nguồn vốn vay. Nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm và vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội được sử dụng hiệu quả, tổng nguồn vốn dư nợ do tổ chức Đoàn quản lý là hơn 17 tỷ đồng.

Thực tế, qua từng phong trào và chương trình hành động, tuổi trẻ xã Tây Cốc đã khẳng định vị trí, trách nhiệm của mình trong các hoạt động xã hội. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa bắt đầu từ trái tim nhiệt huyết, khối óc sáng tạo, Đoàn thanh niên xã đang khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc xây dựng quê hương.

Thu Hà