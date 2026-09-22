Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sáng 22/9, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất một số trường Trung học phổ thông nhằm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đầu tư xây dựng Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát kỹ nhu cầu đầu tư, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, xác định rõ các trường học cần ưu tiên triển khai trước.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát các nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh, bảo đảm việc triển khai các dự án đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo chủ trương đầu tư dự án thuộc lĩnh vực xây dựng.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được cải thiện, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thác hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và FDI, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt và hiệu quả; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo các tờ trình lĩnh vực tài chính ngân sách.

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2026 theo kịch bản đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất là các nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, cần rà soát kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, xác định những chỉ tiêu có tốc độ tăng trưởng chững lại hoặc các chỉ tiêu còn thấp để có giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng tỷ lệ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Quang cảnh hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thông qua quy định hình thức, định mức hỗ trợ, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đối với dự án giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tờ trình liên quan đến công tác phân bổ, bổ sung kinh phí cho một số cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất chủ trương đối với phương án nhân sự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đức Anh