Tập trung giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 321C

Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, UBND xã Vân Bán phối hợp với Ủy ban MTTQ xã thành lập Đoàn công tác kiểm tra hiện trạng, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc và tài sản nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 321C.

Đoàn công tác của UBND xã gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích cho các hộ có vi phạm trong hành lang Tỉnh lộ 321C.

Sau khi được UBND xã, Ủy ban MTTQ xã tuyên truyền, vận động, giải thích rõ các quy định của pháp luật cũng như mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông, nhiều hộ dân trên địa bàn đã đồng thuận, tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc, cây cối và tài sản nằm ngoài phạm vi đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhiều hộ chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để tháo dỡ, di chuyển tài sản, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành và sự đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã tích cực hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản, đồng thời kịp thời giải đáp những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tinh thần tự giác, trách nhiệm và sự chung sức của người dân xã Vân Bán đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, tạo diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu Nương Sơn và Nhà Thờ, Đoàn công tác xác định một số trường hợp sử dụng đất vượt quá phạm vi được cấp, có công trình, vật kiến trúc ảnh hưởng đến phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

Trong quá trình triển khai, Đoàn công tác của UBND xã Vân Bán phối hợp tổ chức kiểm tra, đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức ký cam kết với các hộ dân về việc tự giác tháo dỡ, di chuyển công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. UBND xã yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân nghiêm túc chấp hành, hoàn thành việc di dời, bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian quy định; trường hợp không tự giác thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác định tuyên truyền để tạo đồng thuận trong giải tỏa các vi phạm, Đoàn công tác của UBND xã tích cực gặp gỡ, trao đổi để người vi phạm hiểu và đồng thuận, tự nguyện khắc phục.

Việc giải tỏa hành lang an toàn đường bộ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và xây dựng cảnh quan nông thôn văn minh, an toàn trên địa bàn xã.

Minh Tự