Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2

Sáng 20/8, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các địa phương có dự án đi qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn qua xã Hội Thịnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh, chủ đầu tư, các địa phương và đơn vị liên quan đang tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật điện, nước, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ dự án.

Theo báo cáo, đến ngày 19/8, xã Hội Thịnh đã di chuyển 330/833,37 m đường ống cấp nước, phấn đấu hoàn thành việc bàn giao phần mặt bằng còn lại trong tháng 8/2026. Xã Tề Lỗ đã hoàn thành di chuyển 135/135 m đường ống cấp nước. Xã Vĩnh An đã bàn giao mặt bằng 4/37 vị trí móng cột điện; đang hoàn thiện phương án bồi thường 106,8 m2 đất ở cho hộ dân. Xã Vĩnh Hưng đã di chuyển 900/3.300 m đường ống cấp nước, bàn giao mặt bằng 18/80 vị trí móng cột điện. Xã Vĩnh Thành đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển đường ống cấp nước; đồng thời hoàn thiện phương án di chuyển, hạ ngầm hệ thống điện để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tại hiện trường Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn qua xã Vĩnh Hưng.

Qua kiểm tra thực tế tại các vị trí thi công, đồng chí Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các địa phương tăng cường phối hợp, rà soát cụ thể từng vị trí, từng phần việc; tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và di chuyển hạ tầng kỹ thuật.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân; chủ động hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao theo tiến độ. Việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật cần được triển khai đồng bộ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Chủ đầu tư tăng cường phối hợp với đơn vị liên quan hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ, di chuyển tài sản tại các vị trí thực hiện giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu chủ động xây dựng phương án thi công linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, thời tiết; tranh thủ mặt bằng được giải phóng đến đâu tổ chức thi công đến đó, bảo đảm thi công liên tục, không để phát sinh thời gian chờ đợi.

Nhấn mạnh đây là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, tiến độ hoàn thành đối với từng nhiệm vụ; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, xử lý công việc theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, không để những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật làm ảnh hưởng đến tiến độ chung; phấn đấu hoàn thành Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì trước ngày 31/12/2026.

Thúy Hường