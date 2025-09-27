Quốc tế
Thái Lan, Campuchia cáo buộc nhau tấn công qua biên giới

Quân đội Thái Lan và Campuchia cáo buộc nhau tấn công qua biên giới ở khu vực An Ses và tỉnh Ubon Ratchathani.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata hôm nay thông báo quân đội Thái Lan dùng súng cối, súng trường tấn công qua biên giới nhằm vào các vị trí quân sự của Campuchia ở khu vực An Ses lúc 11h52.

“Quân đội Campuchia đã hết sức kiên nhẫn và không bắn trả”, bà Socheata cho biết, thêm rằng các cuộc tấn công vẫn chưa chấm dứt vào thời điểm bà công bố.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cho biết lực lượng Campuchia dùng súng phóng lựu và vũ khí hạng nhẹ tấn công các vị trí của Thái Lan ở Chong An Ma, tỉnh Ubon Ratchathani, vào khoảng 12h-12h30.

Khu vực biên giới Chong An Ma, tỉnh Ubon Ratchathani (xanh) giáp Campuchia. Ảnh: Nation

Lực lượng Đặc nhiệm Suranaree của Thái Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao và được lệnh phản ứng tương xứng với tình hình. Ông Suvaree cáo buộc lực lượng Campuchia đã triển khai một nhóm quan sát đến khu vực này và có các hành động khiêu khích nhằm kích động Thái Lan đáp trả, nhằm “đổ lỗi cho Bangkok vi phạm các biện pháp ngừng bắn”.

Hai bên không thông báo thương vong.

Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28/7, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng ở cả hai bên. Tuy nhiên, tình hình thực địa ở biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp với những cuộc biểu tình ở khu vực giữa tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan và tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia từ giữa tháng này.

