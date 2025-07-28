Thái Lan xác nhận tham dự tham vấn hòa bình do Malaysia chủ trì

Theo thông báo, cuộc tham vấn về các nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia dự kiến diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia ở Kuala Lumpur.

Binh sỹ Thái Lan được triển khai tại tỉnh Surin ngày 25/7/2025, trong bối cảnh xung đột tái diễn tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. (Ảnh: AA/TTXVN)

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, ông Jirayu Houngsub, cho biết nước này đã nhận được lời mời chính thức từ Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người hiện là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), để tham dự cuộc tham vấn về các nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Theo thông báo trên trang web của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 28/7, tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia ở Kuala Lumpur.

Đoàn đại biểu Thái Lan sẽ khởi hành từ Căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan vào khoảng 10h30 sáng 28/7 theo giờ địa phương và cuộc họp được ấn định vào lúc 15h cùng ngày theo giờ Malaysia.

Đoàn Thái Lan sẽ do quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai dẫn đầu, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Quốc phòng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Thái Lan cùng thành viên nhóm công tác đặc biệt phụ trách tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia.

Ông Jirayu cũng cho biết Chủ tịch ASEAN đã gửi lời mời tới đại diện Chính phủ Campuchia và Thủ tướng Hun Manet dự kiến sẽ tham dự cuộc họp.

Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, cuộc tham vấn lần này nhằm lắng nghe mọi đề xuất có thể góp phần khôi phục hòa bình ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Nguồn TTXVN/Vietnam+