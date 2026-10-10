Thanh Ba lan tỏa phong trào thể dục, thể thao

Phong trào thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Thanh Ba ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ sân nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố đến những điểm tập luyện cộng đồng, nhiều môn thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Xác định rèn luyện TDTT là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống, xã Thanh Ba tích cực truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hiện nay, hoạt động TDTT được duy trì tại 22 thôn, tổ dân phố với các môn phù hợp với từng lứa tuổi, sở thích như bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá, đi bộ, đạp xe, dưỡng sinh, dân vũ, khiêu vũ... Khoảng 80% người dân thường xuyên tham gia luyện tập, tạo nên phong trào rộng khắp ở cơ sở.

Hội viên CLB khiêu vũ người cao tuổi xã Thanh Ba luyện tập, rèn luyện sức khỏe.

Vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, các sân thể thao, nhà văn hóa trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân. Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe và giao lưu, nhiều câu lạc bộ (CLB) được hình thành và duy trì nền nếp.

Tại tổ dân phố Thanh Ba 2, CLB khiêu vũ người cao tuổi với 18 thành viên tập luyện hằng ngày. Những động tác khiêu vũ giúp các thành viên nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai, đồng thời tạo không khí vui vẻ, gắn kết những người cùng sở thích.

Ông Nguyễn Đức Đào - Chủ nhiệm CLB khiêu vũ người cao tuổi cho biết: Các thành viên yêu thích khiêu vũ nên dù tuổi đã cao vẫn duy trì tập luyện đều đặn. Mỗi buổi tập là dịp để mọi người vận động, trò chuyện, chia sẻ với nhau. Nhờ duy trì hoạt động thường xuyên, CLB thu hút thêm những người dân có cùng sở thích tham gia.

Tại tổ dân phố Thanh Ba 5, phong trào TDTT và văn hóa, văn nghệ cũng diễn ra sôi nổi. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Kim - Tổ trưởng tổ dân phố, địa phương hiện có CLB bóng chuyên hơi với khoảng 35 thành viên, CLB Pickleball 20 thành viên và CLB Sóng Xanh với 25 thành viên duy trì các hoạt động múa, hát, văn nghệ.

Các CLB không chỉ tạo tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn tích cực tham gia giao lưu, hội diễn, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Qua những hoạt động chung, các thành viên có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự gắn bó trong khu dân cư.

Ông Nguyễn Như Bình, ở tổ dân phố Thanh Ba 4 chia sẻ: Tập luyện thể thao giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn. Quan trọng là có sân chơi chung để bà con gặp gỡ, giao lưu thường xuyên, tình làng nghĩa xóm cũng thêm gắn bó.

Bên cạnh tập luyện thường xuyên, các CLB còn tổ chức giao lưu, thi đấu, tạo động lực để hội viên duy trì phong trào. Những trận bóng chuyền hơi, các buổi giao lưu văn nghệ, những nhóm đi bộ, đạp xe cùng nhau... đang tạo nên sự sôi động cho đời sống tinh thần ở các thôn, tổ dân phố.

Hội viên CLB bóng chuyền hơi xã Thanh Ba tích cực luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe.

Đối với người cao tuổi, việc duy trì hoạt động thể thao càng có ý nghĩa thiết thực. Từ những buổi tập đều đặn, nhiều người hình thành thói quen vận động, hạn chế thời gian nhàn rỗi và có thêm môi trường giao lưu. Với phụ nữ và người trung niên, các CLB cũng là nơi rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực sau công việc, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các thành viên.

Phong trào TDTT phát triển mang lại lợi ích thiết thực, nhất là đối với người cao tuổi, phụ nữ và người trung niên. Bên cạnh đó, việc tận dụng hiệu quả sân nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng để tổ chức luyện tập giúp các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở phát huy công năng, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân.

Đồng chí Đỗ Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Ba cho biết: Phong trào TDTT trên địa bàn xã đang phát triển rộng khắp, với nhiều hình thức phù hợp từng nhóm tuổi. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì thói quen luyện tập; khuyến khích thành lập các CLB theo nhu cầu thực tế, tổ chức giao lưu, thi đấu giữa các thôn, tổ dân phố. Đồng thời, địa phương quan tâm khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, từng bước cải thiện sân bãi, tạo thêm không gian luyện tập cho Nhân dân.

Từ những sân bóng chuyền hơi, nhóm đi bộ, đạp xe đến các CLB khiêu vũ, văn nghệ, phong trào TDTT ở Thanh Ba đang lan tỏa từ chính nhu cầu của người dân. Qua đó, không chỉ nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạng, củng cố tình đoàn kết, tạo diện mạo cộng đồng vui tươi, năng động.

Dương Chung