Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh triển khai các dự án đảm bảo tiến độ

Chiều 23/3, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình giải ngân, thu hồi tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản; tiến độ triển khai hồ sơ, thủ tục các dự án mới trong năm 2026 do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ theo dõi, quản lý. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ đang thực hiện quản lý 190 dự án, trong đó 25 dự án đang triển khai và 12 dự án mới được giao chuẩn bị đầu tư. Đơn vị đang đề xuất UBND tỉnh điều chuyển 82 dự án về xã, phường quản lý.

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao là hơn 3.470 tỷ đồng; trong đó vốn do tỉnh quản lý được giao là hơn 2.334 tỷ, vốn do Bộ quản lý trên địa bàn được giao là hơn 1.136 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ báo cáo tỉnh hình triển khai các dự án trên địa bàn.

Đối với tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng, tổng số vốn dư ứng đến thời điểm báo cáo là trên 619 tỷ đồng. Các khoản dư tạm ứng quá hạn do chủ đầu tư giải thể, nhà thầu phá sản, dự án đình hoãn, không thực hiện.

Ban Quản lý dự án đang phối hợp để hoàn thiện thủ tục hoàn ứng, đồng thời đôn đốc, làm việc với nhà thầu để có biện pháp thu hồi dứt điểm số vốn tạm ứng quá hạn.

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư mới năm 2026, Ban Quản lý Dự án khu vực Phú Thọ đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh công tác đầu tư nhằm đảm bảo đủ điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, công tác giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án chuyển tiếp còn gặp nhiều khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng do chưa có hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể và các chính sách hỗ trợ làm cơ sở lập phương án bồi thường; chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý về thu hồi đất và hồ sơ đất đai, vướng mắc trong bố trí tái định cư.

Ngoài ra, nguồn đất đắp khai thác khó khăn, giá nguyên vật liệu, nhân lực lao động, thiết bị tăng cao, dẫn tới nhà thầu khó mua và thuê mướn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, một số dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao; thời gian khảo sát, lập báo cáo kéo dài; cần bố trí nguồn kinh phí chuẩn bị đầu tư để lựa chọn nhà thầu tư vấn có năng lực triển khai thực hiện.

Công tác đấu thầu gặp nhiều khó khăn, một số gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có nhà thầu tham gia...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đảm bảo tiến độ và các quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ và các sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Trong thời điểm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các đơn vị đã chủ động khẩn trương kiện toàn bộ máy, rà soát các dự án, sắp xếp hồ sơ và từng bước ổn định hoạt động.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các dự án hiện vẫn còn chậm, công tác phối hợp giữa một số sở, ngành và địa phương chưa thật sự chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ rà soát tổng thể các dự án đang triển khai, tập trung đẩy nhanh tiến độ và bố trí giải ngân tối đa đối với các dự án còn khả năng giải ngân.

Đối với các khoản tạm ứng quá hạn, cần chủ động rà soát, đề xuất phương án xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, gửi cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.

Đồng thời tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; bám sát các dự án đang chuẩn bị thủ tục đầu tư để sớm hoàn thiện hồ sơ, đưa dự án vào triển khai.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát các dự án có thể áp dụng thí điểm “cơ chế luồng xanh”, phấn đấu tiến độ giải ngân các dự án do Ban theo dõi đạt tối thiểu bằng mức trung bình của toàn tỉnh.

Đối với Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tăng cường đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; nghiên cứu, tham mưu việc giao UBND các xã, phường mới tiếp nhận các dự án chuyển về cấp xã theo đề xuất của Ban Quản lý dự án, đồng thời đề xuất phân cấp phê duyệt quyết toán đầu tư cho Chủ tịch UBND các xã, phường.

Giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát giá vật liệu xây dựng; sớm nghiên cứu, tham mưu đề xuất các khu vực làm bãi đổ thải; khẩn trương tham mưu phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất; đồng thời rà soát nhu cầu, các mỏ khoáng sản để đưa vào quy hoạch và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị khai thác.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện giải ngân; chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục thanh toán, đồng thời phối hợp xử lý các khó khăn liên quan đến việc thu hồi vốn tạm ứng quá hạn theo quy định.

Đức Anh