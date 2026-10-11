Thời tiết ngày 11/10: Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ có mưa rào rải rác

Dự báo, ngày 11/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng. (Ảnh: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, ngày và đêm 11/10, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động. Sóng biển cao từ 2–3m, hướng đông bắc. Đêm 11/10, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2–3m, hướng đông bắc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 11/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc (thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Theo nhandan.vn