Phát động Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước”

Sáng 27/11, tại Trường Tiểu học Việt Trì, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” năm 2026.

Lãnh đạo Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát động cuộc thi.

Được tổ chức tại Việt Nam từ năm 2011, cuộc thi đã trở thành hoạt động thường niên có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo học sinh trên cả nước tham gia. Đây là sân chơi bổ ích nhằm khơi dậy niềm đam mê hội họa, phát huy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của học sinh về những phương tiện giao thông trong tương lai.

Năm 2026, cuộc thi chính thức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 23/11 đến hết ngày 23/12 theo hình thức trực tuyến, dự kiến thông báo kết quả và trao giải vào tháng 3/2027. Đối tượng tham gia được chia thành 3 nhóm tuổi: dưới 8 tuổi, từ 8-11 tuổi, từ 12-15 tuổi.

Các đại biểu trao quà tặng học sinh tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Tác phẩm dự thi cần thể hiện rõ thông điệp, có ý tưởng độc đáo, sáng tạo và tính nghệ thuật; ưu tiên những ý tưởng mới lạ, mang tính nhân văn, thể hiện ước mơ về phương tiện di chuyển trong tương lai hoặc phương tiện giúp biến ước mơ thành hiện thực.

Đặc biệt, tác phẩm phải do chính thí sinh thực hiện, không có sự can thiệp của người lớn về ý tưởng và nét vẽ; không sao chép hoặc sử dụng hình ảnh, nhân vật, logo đã được đăng ký bản quyền.

Đại diện Trường Tiểu học Việt Trì phát biểu hưởng ứng cuộc thi.

Ở cấp quốc gia, cuộc thi có tổng cộng 160 giải thưởng, 50 tác phẩm xuất sắc lọt vào Top 200 vòng chung kết được trao giấy chứng nhận và quà tặng từ Ban tổ chức.

Đáng chú ý, 9 tác phẩm xuất sắc nhất cấp quốc gia sẽ được lựa chọn tham dự cuộc thi quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 3/2027. Tại đây, các thí sinh có cơ hội tranh tài và nhận nhiều giải thưởng giá trị, trong đó có giải thưởng lớn và giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 5.000 USD.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ phát động cuộc thi.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để thiếu nhi thể hiện trí tưởng tượng, phát huy năng khiếu hội họa; đồng thời gửi gắm những ý tưởng sáng tạo về giao thông tương lai, hướng tới cuộc sống an toàn, thân thiện và bền vững.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà các học sinh có tác phẩm tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Đức Anh