{title}
{publish}
{head}
Ngày 26/11, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Phú Thọ tổ chức trao tặng xe ô tô phục vụ hoạt động của bệnh viện.
Với tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và đồng hành cùng ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ đã tài trợ xe ô tô trị giá 1 tỷ 150 triệu đồng phục vụ hoạt động của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.
Viettinbank Chi nhánh Phú Thọ trao tặng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh một xe ô tô 18 chỗ, trị giá gần 1,2 tỷ đồng.
Đây là sự hỗ trợ thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Vietinbank đối với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Việc tài trợ phương tiện ô tô không chỉ góp phần bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của bệnh viện mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành, phối hợp chuyên môn và triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
Những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Ngân hàng Vietinbank luôn quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng. Trong đó, lĩnh vực y tế được chú trọng hàng đầu thông qua các chương trình hỗ trợ cơ sở y tế, tài trợ trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
Sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp như Ngân hàng Vietinbank chính là nguồn lực quan trọng, góp phần cùng ngành Y tế xây dựng hệ thống y tế ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.
Thương Huyền
baophutho.vn Sáng 26/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có đại diện Trung...
Ngày 23/11/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vinh dự được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh là một trong 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc, nhân Lễ kỷ niệm 80...
baophutho.vn Trong 2 ngày (26-27/11), Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tập huấn...
baophutho.vn Ngày 26/11, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức trao quà cho các hộ gia...
baophutho.vn Ngày 26/11, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...
baophutho.vn Phát huy truyền thống đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ xã Thanh Sơn đã triển khai nhiều mô hình...
baophutho.vn Trong lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, “Giảm nghèo thông tin” là một trong những...