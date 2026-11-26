Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ trao tặng xe ô tô phục vụ hoạt động của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh

Ngày 26/11, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Phú Thọ tổ chức trao tặng xe ô tô phục vụ hoạt động của bệnh viện.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và đồng hành cùng ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ đã tài trợ xe ô tô trị giá 1 tỷ 150 triệu đồng phục vụ hoạt động của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Viettinbank Chi nhánh Phú Thọ trao tặng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh một xe ô tô 18 chỗ, trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Đây là sự hỗ trợ thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Vietinbank đối với Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Việc tài trợ phương tiện ô tô không chỉ góp phần bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của bệnh viện mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành, phối hợp chuyên môn và triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Ngân hàng Vietinbank luôn quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng. Trong đó, lĩnh vực y tế được chú trọng hàng đầu thông qua các chương trình hỗ trợ cơ sở y tế, tài trợ trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp như Ngân hàng Vietinbank chính là nguồn lực quan trọng, góp phần cùng ngành Y tế xây dựng hệ thống y tế ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

​​Thương Huyền