Nâng cao kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh cho người làm báo

Trong 2 ngày (26-27/11), Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí chuyên đề “Phóng sự ảnh: Kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh” với sự tham gia của 30 học viên là hội viên, nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, liên chi hội, chi hội và câu lạc bộ nhà báo trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn do chuyên gia An Thành Đạt, nguyên phóng viên ảnh Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam), giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trực tiếp truyền đạt.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng khai thác và sử dụng hình ảnh trong hoạt động báo chí. Đây là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, đáp ứng xu hướng đổi mới và phát triển của báo chí hiện đại.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng phát hiện và lựa chọn đề tài, xác định góc tiếp cận, khai thác nhân vật; vận dụng ngôn ngữ nhiếp ảnh, nghệ thuật tạo hình, bố cục, ánh sáng, màu sắc và khoảnh khắc để tạo nên những bức ảnh giàu thông tin, có sức truyền tải cảm xúc. Đồng thời, được hướng dẫn phương pháp kết nối những hình ảnh riêng lẻ thành một câu chuyện có chủ đề, nội dung xuyên suốt, bảo đảm tính chân thực và hấp dẫn.

Chuyên gia An Thành Đạt hướng dẫn các học viên.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên được chia nhóm thực hành tại hiện trường, trực tiếp lựa chọn đề tài và tác nghiệp xây dựng phóng sự ảnh. Qua đó, rèn luyện kỹ năng lựa chọn, sắp xếp, biên tập ảnh, viết chú thích và tổ chức mạch kể chuyện. Các sản phẩm thực hành được trình chiếu, phân tích, nhận xét và góp ý nhằm giúp học viên hoàn thiện tác phẩm, đồng thời nhận diện sự khác biệt giữa bức ảnh đẹp về hình thức và bức ảnh thực sự có khả năng kể chuyện.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát huy khả năng sáng tạo trong quá trình tác nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.

Thu Kiên - Cao Tuấn