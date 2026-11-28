Truyền thông góp phần nâng cao chất lượng dân số

Công tác truyền thông, giáo dục về dân số năm 2026 được Chi cục Dân số - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ, đa dạng về nội dung và hình thức, từ các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số đến hoạt động trực tiếp tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong thực hiện chính sách dân số, hướng tới nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững.

Hội thi “Là con gái để tỏa sáng” năm 2026 do Trung tâm Y tế khu vực Sông Lô phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản và khuyến khích nữ sinh tự tin phát huy năng lực.

Trong năm 2026, Chi cục Dân số phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ biên tập hàng chục tin, bài và phóng sự tuyên truyền về chính sách dân số, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, fanpage và nền tảng số. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền chính sách dân số đến đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

Chi cục cũng triển khai Chiến dịch dân số mùa Xuân và Chiến dịch tăng cường truyền thông, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số tại 148 xã, phường; tổ chức 6 hội nghị truyền thông, quán triệt Luật Dân số cho cán bộ Trung tâm Y tế và Ban Chỉ đạo các xã, phường tại các khu vực.

Các hoạt động truyền thông hưởng ứng sự kiện về dân số, sức khỏe và an sinh xã hội được tổ chức rộng khắp. Chi cục triển khai truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Dân số thế giới 11/7, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Ngày Quốc tế người cao tuổi và Ngày Quốc tế trẻ em gái. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như diễu hành, treo băng rôn, phát động cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật dân số trong tình hình mới. Các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số cũng được lồng ghép triển khai, góp phần đưa nội dung truyền thông đến gần hơn với người dân.

Chi cục Dân số tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho học sinh năm 2026 tại phân hiệu Đồng Xuân, Trường Tiểu học Xuân Hòa.

Tại tuyến xã, công tác truyền thông tập trung phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân số, trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ; Luật Dân số số 113/2025/QH15; Nghị định số 168/2026/NĐ-CP và các chính sách của tỉnh, địa phương. Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, thảo luận nhóm, tư vấn trực tiếp và thăm hộ gia đình.

Chi cục Dân số tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Hoạt động truyền thông tại cơ sở được triển khai rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong năm 2026, tuyến xã thực hiện 354 tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh; tổ chức 59 buổi truyền thông, vận động cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với 3.046 người tham dự; 123 buổi nói chuyện chuyên đề với 8.201 người tham dự. Công tác tư vấn tiếp tục được đẩy mạnh, với 16.316 lượt tư vấn tại hộ gia đình cho 49.570 người; 5.701 buổi tư vấn tại trạm y tế với 79.257 lượt người; 1.389 cuộc tư vấn tại cộng đồng với 41.694 lượt người tham dự.

Bên cạnh truyền thông trực tiếp, các xã, phường tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội trong tuyên truyền chính sách dân số. Toàn tỉnh đăng tải 2.625 tin, bài trên Zalo, fanpage, TikTok và các nền tảng khác, đạt 145.404 lượt xem; treo 805 băng rôn tại các tuyến đường chính, khu dân cư, góp phần tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ hoạt động truyền thông, công tác dân số của tỉnh năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Dự ước, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 76%; trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh đạt 75%; người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt trên 85%; nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) với chủ đề “Dân số khỏe, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”, Sở Y tế xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Chi cục Dân số, Trung tâm Y tế các khu vực, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ và Ban Chỉ đạo các xã, phường tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chi cục Dân số tỉnh tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho học sinh Trường Tiểu học Tam Nông.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Nguyễn Việt Phương, các hoạt động truyền thông trong tháng cao điểm tập trung phổ biến những quy định mới của Luật Dân số, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; đồng thời tuyên truyền về sự chuyển dịch từ chính sách kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Trọng tâm là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh. Hình thức tuyên truyền đa dạng từ hệ thống truyền thanh, cấp phát tờ rơi đến tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ, các hội nghị, tuyên truyền qua mạng xã hội.

Những kết quả đạt được cho thấy, công tác truyền thông, giáo dục dân số ngày càng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy chuyển biến trong hành động của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả chính sách dân số trong tình hình mới, hướng tới xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững.

Quỳnh Chi