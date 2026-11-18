Thời tiết ngày 18/11: Bắc Bộ trời chuyển rét từ chiều tối, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo, ngày 18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ chiều tối, khu vực này chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Từ chiều tối 18/11 Bắc Bộ chuyển rét. Ảnh: Lam Anh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Trên biển, ngày 18/11, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4, từ trưa gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng cao 2,0-3,0m, trong mưa dông có khả năng cao trên 3,0m. Từ Nam Quảng Trị đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông bắc cấp 3-4 có nơi cấp 4-5. Sóng cao 0,5-1,5m, có nơi sóng cao 1,5-2,5m.

Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4-5, từ chiều gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m. Đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,0-2,0m trong mưa dông có khả năng cao trên 2,0m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; trưa và chiều chuyển gió đông bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Theo nhandan.vn